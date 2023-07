Esto es lo que a Kyrgios le gusta más sobre Alcaraz

El australiano, finalista en Wimbledon el año pasado, anunció que no disputará la presente edición "Alcaraz es un 'showman' y me encanta", dijo sobre el murciano. "Le gusta mucho involucrarse con el público, que canten su nombre y está muy bien"

El australiano Nick Kyrgios, finalista de Wimbledon el año pasado, aseguró que el español Carlos Alcaraz es "muy divertido de ver", "muy disciplinado" y un "showman".

El de Camberra, que sólo ha disputado un partido desde octubre debido a una lesión de rodilla, fue preguntado en rueda de prensa por los tenistas que le gusta ver y mencionó a Frances Tiafoe, Thanasi Kokkinakis y a Alcaraz. "Ver todo lo que Alcaraz ha conseguido en un período tan corto de tiempo es una locura. Es muy disciplinado y ama el deporte", dijo Kyrgios.

"Es muy divertido verle jugar. Es muy correcto y tiene un gran deseo por hacerlo bien, pero también es un 'showman' y me encanta. Le gusta mucho involucrarse con el público, que canten su nombre y está muy bien", añadió.

El australiano anunció la pasada madrugada que no disputará esta edición del Grand Slam londinense por una rotura de ligamento de su muñeca. “Estoy muy triste por tener que retirarme de Wimbledon este año. Durante mi recuperación, experimenté un poco de dolor en mi muñeca cuando estaba en Mallorca", comentó al respecto.

"Como precaución me hice unas pruebas, y mostraron que tenía un ligamento roto en mi muñeca. Intenté todo para poder jugar, y me decepciona decir que no he tenido el suficiente tiempo para gestionarlo antes de Wimbledon. Volveré y, como siempre, agradezco todo el apoyo de mis fans”, añadía.