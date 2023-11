Djokovic se negó a pasar un control antidopaje antes de jugar con Norrie

"Discutí con el médico; nunca me había pasado algo así en 20 años de carrera" El serbio argumentó que no tendría inconveniente en pasar el control después del partido

Antes de su partido de Copa Davis ante el británico Cameron Norrie, Djokovic vivió una situación extraña, relacionada con un control antidopaje.

Cuando estaba a punto de saltar a la pista, la organización del torneo le pidió que se sometiese a un control antidopaje.

Sin embargo, el serbio se negó, argumentando que no era el momento más adecuado.

"Es la primera vez que me pasa. No tiene sentido hacerlo antes cuando voy a estar después del partido. Todavía no he completado el control, pero ya he dado una muestra sangre. Me han avisado una hora y media antes de empezar y yo tengo mis rutinas previas a los partidos y no tengo que pensar en ese momento en dar sangre u orina".

Djokovic intentó dejar claro que en ningún momento se negó a someterse al control, sino que lo hizo después del partido, y no antes.

"Discutí con el médico; nunca me había pasado algo así en 20 años de carrera. Se ha sentado en una de las esquinas y me ha seguido durante horas. Es indignante. Yo siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos".

"No hay nada que esconder, pero tiene que haber ciertos límites".