Alcaraz: "Medvedev es prácticamente una pared: te devuelve todo"

"No creo que haya alguien que le pueda pegar tan fuerte y también con tanto efecto", dijo Medvedev sobre el murciano Ambos solo se han enfrentado en una ocasión, que se saldó con vistoria para el ruso

A solo un partido de coronarse en Indian Wells y de recuperar el número uno del mundo, Carlos Alcaraz señaló este sábado que espera una final muy exigente ante el ruso Daniil Medvedev, el jugador más en forma del circuito con 19 partidos seguidos ganados y tres torneos conquistados de forma consecutiva.

"Es prácticamente una pared: te devuelve todo, se mueve increíblemente bien, te saca bien, te pone todo a jugar, que al final eso también hay que saber gestionarlo", dijo Alcaraz en una rueda de prensa.

"Mañana vamos a tener que ser muy pacientes, jugar a un gran nivel y salir pensando que va a ser una guerra prácticamente. Todos los puntos hay que pensar que van a ser de 20 bolas y a partir de ahí intentar poner nuestro ritmo y nuestro juego. Pero veremos qué pasa porque viene con una racha de victorias muy alta", añadió.

Tras perder en 2022 en las semifinales de Indian Wells ante Rafa Nadal, Alcaraz se clasificó para la final del primer Masters 1000 de la temporada al vencer este sábado al italiano Jannik Sinner por 7-6(4) y 6-3 en una hora y 52 minutos.

Aunque en la segunda manga sí pudo imponer de forma clara su juego, la primera fue especialmente igualada y dura, tanto que Alcaraz tuvo que solventar una bola de set de Sinner.

"He tenido mis opciones teniendo 'break' arriba y sacando con bolas nuevas, pero ahí he tenido un pequeño despiste y a partir de ahí se ha igualado todo", detalló.

"He salvado un 'set ball' de una manera que podía haberlo perdido prácticamente. Y bueno al final ha estado muy igualado hasta el final del 'tie break' (...). El set podría haber caído de Jannik perfectamente pero han sido pequeños detalles", agregó.

Alcaraz, que aún no ha perdido un set en esta edición de Indian Wells, reflexionó sobre su mentalidad en los momentos clave de los encuentros y dijo que "cerrar tanto los sets como los partidos nunca es fácil".

"Siempre estas pensando: 'Y si la pierdo, y si me remontan...' En cambio, parece mentira, pero cuando la tienes en contra es como: 'Bueno, voy a jugar mi juego y si la pierdo todavía queda un set entero o si la pierdo la he perdido y no pasa nada'", contó.

"No me preparo de ninguna manera en esos momentos sino que simplemente intento jugar un buen punto. En los momentos tensos intento jugar a un gran nivel que es lo que hacen los muy buenos. Creo que en los momentos tensos se ve la diferencia entre los buenos y los muy buenos", opinó.

Solo un precedente contra Medvedev

De cara a la final del domingo solo hay un precedente entre Medvedev y Alcaraz: un partido de la segunda ronda de Wimbledon en 2021 que se llevó el ruso por 6-4, 6-1 y 6-2.

Pero muchas cosas han pasado en estos dos últimos años y tanto Medvedev como Alcaraz consideraron que ahora la situación para ambos es muy diferente.

"Si no estoy equivocado, cuando jugué contra él era el número dos del mundo y yo acababa de empezar a jugar en el circuito, no era un jugador con experiencia. Para mí fue un partido extraño", dijo el español.

"Ahora es totalmente diferente. Ahora tengo al menos más experiencia que en aquel partido. Sé cómo jugar contra él. He entrenado con él algunas veces (...). Creo que va a ser un partido totalmente diferente", refirió.

Por último, Alcaraz dijo que mañana saltará a la pista de Indian Wells centrado en el partido y , que lo conseguiría si ganara el torneo.

"Intentaré no pensar en eso. Intentaré pensar en las cosas que tengo que hacer. Mañana va a ser un partido realmente táctico contra Daniil. Va a ser realmente duro y tengo que hacer, digamos, todo perfecto. Eso es todo en lo que voy a pensar mañana", sostuvo.

Medvedev sobre Alcaraz: "Es increíble, su talento es difícil de comparar"

El tenista ruso Daniil Medvedev, que se enfrentará este domingo a Carlos Alcaraz en la final de Indian Wells, no ahorró elogios este sábado para describir al joven español.

"Él es increíble. Su increíble talento es difícil de comparar con el de nadie", apuntó en una rueda de prensa.

"Pensaría quizá en Rafa Nadal, pero es difícil de comparar porque Rafa es zurdo así que no puedes realmente comparar su bola. Una vez que golpea desde la derecha es increíble de ver. No creo que haya alguien que le pueda pegar tan fuerte y también con tanto efecto. Por eso fue el número uno más joven de la historia. Eso significa algo. Será genial y divertido jugar contra él", argumentó.

Con 19 partidos seguidos ganados y tres torneos conquistados de forma consecutiva (Rotterdam, Doha y Dubái), Medvedev, que atraviesa un gran momento de forma, se clasificó este sábado para la final en el Masters 1000 del desierto californiano al imponerse al estadounidense Frances Tiafoe por 7-5 y 7-6(4) en una hora y 46 minutos.

Si vence a Medvedev en el partido por el título, Alcaraz recuperará además el número uno del mundo, ahora en poder del serbio Novak Djokovic.

"Definitivamente no era entonces el mismo jugador que es ahora. Así que, de alguna manera, va a ser como un primer partido entre nosotros en términos de cómo vamos a afrontarlo tácticamente o físicamente", dijo Medvedev.

"Me siento con confianza ahora. Creo que la superficie es mejor para él pero intentaré dar lo mejor de mi tenis (...). Pero cuando le veo me sorprendo mucho a veces de que le ves momentos estelares en el que va corriendo por todos lados y luego consigue encontrar el mejor golpe en el mejor momento", indicó.