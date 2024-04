El zasca de este soltero enfada a su cita en 'First Dates': "No me ha llamado la atención nada de ti"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Yolanda que "se considera bastante moderna" además le ha contado a Sobera que tiene "la mentalidad bastante abierta" así que quiere a alguien que le acompañe en su estilo de vida.

"Soy una persona que me cuido en el deporte y la alimentación, además soy bastante presumida y me gusta vestir bien", ha recalcado Yolanda. Para ella la ropa es un elemento de peso en su cita. Además de que "sea natural y sincero, que tenga clase" y que también compartan afinidades en común.

A cenar con ella ha llegado Sergio, es de Vitoria como ella pero a simple vista a Yolanda no le ha gustado: "Sí que es verdad que me gustan un poco más altos y que vista mejor" ha dicho. Pero a él tampoco le ha gustado: "Lo más importante para mí es que la cara me atraiga y no me parece atractiva", ha dicho Sergio al ver a Yolanda.

Durante la cena Sergio hablaba con la boca llena y eso Yolanda no lo podía tolerar: “¿Pero qué tenía en la boca? ¿Por qué no se espera a tragar para hablar?” y ha añadido: Yolanda está segura de que en su casa Cupido ha errado el disparo: “Si llego yo a mi casa con eso mis hijos me matan”.

Como la moda es muy importante para Yolanda durante su cita le ha pedido que se levantar y le enseñara el 'outfit' pero el fiasco se lo ha llevado cuando le ha preguntado: "¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de mí?" Y él le ha respondido: "No me ha llamado la atención nada de ti".

Yolanda se lo ha tomado como una ofensa y le ha espetado que no iba bien vestido. En la decisión final ambos han tenido claro que no querían tener una segunda cita.