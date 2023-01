La soltera de First Dates que cuenta que se da "besos con lengua" con su guacamayo

Carmen ha sido una soltera que ha dado mucho de qué hablar dentro de First Dates La misma estaba enamoradísima de su guacamayo, el loro azul que tiene de mascota

En First Dates todo el mundo tiene cabida y todo el mundo tiene la oportunidad de encontrar el amor. En el último programa emitido en Cuatro se ha presentado una soltera llamada Carmen que esperaba encontrar un hombre que la vuelva a hacer feliz. Según contaba, ella se quedó embarazada muy joven y estuvo viviendo trece años con un hombre que no la hacía feliz. “Me casé con 15 años porque me quedé embarazada” confesaba ante las cámaras.

Continuaba diciendo que “luego me di cuenta de que no lo estaba. Estuvimos juntos trece años, pero mal”. Aunque Carmen lleva tiempo sin pareja, los animales son los que más compañía le han hecho en estos últimos años. De quien más ha hablado ha sido de Roberto, su guacamayo. “Nos damos besos con lengua” declaraba. Además “cuando paso me llama guapa, pero cuando se enfada me dice p*ta”.

La cita con su soltero, José Vicente, ha ido a las mil maravillas y al final en la decisión que han tenido que tomar han dejado claro que querían una segunda cita fuera del programa. ¡Que viva el amor!