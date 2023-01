Shayla desatada en First Dates con su cita: "Estás tremendo, me estás poniendo cachonda"

Shayla no se ha podido resistir con Tomás dentro de la piscina y casi se lo come entero Como le dijo ella misma al oído sin ningún reparo "me estas poniendo cachonda"

Seguramente ayer en First Dates se produjo una de las citas más calientes que han tenido lugar dentro del restaurante presentado por Carlos Sobera. Ayer tuvieron una cita un soltero llamado Tomás y una soltera llamada Shayla.

Ella llegó primero y con mucha energía, confesó ante las cámaras que “Yo nací y desde pequeña estaba en la cuba en muchas fiestas con Luis Ortiz y Jesús Gil, con toda la gente importante de Marbella”.

Tomás fue más tranquilo cuando habló de él. Con 45 años comentó que acababa de dejar su trabajo, donde había estado veintiún años, para dedicarse a ser nutricionista y entrenador personal. Al ver a Shayla le llamó la atención “Es una chica que llama la atención: alta, rubia, ojos claros, sonriente, la verdad es que atrae mucho”.

A partir de aquí la temperatura empezó a subir hasta que entraron en la piscina. Allí Shayla pudo admirar el cuerpazo de su soltero y no se pudo resistir. “Vaya cuerpazo, el tío esta tremendo”. Al final, casi comiéndoselo entero le dijo al oído “Me estas poniendo cachonda”. Tomás sintiéndose acorralado tuvo que parar. Y no solo eso, en la decisión final lo comentó y dijo que no a una segunda cita.