El secreto de Alberto Chicote para adelgazar más de 40 kilos

Pesadilla en la cocina ha regresado, y Chicote ha perdido mucho peso por el camino "No hay milagro", sentencia el famoso cocinero

Alberto Chicote llegó a pesar 115 kilos, pero ahora pesa hasta 40 kilos menos, y encara la nueva temporada de Pesadilla en la cocina con las energías renovadas. ¿Cuál ha sido su secreto? ¿Cómo ha llegado a protagonizar este espectacular cambio físico? ¿Hay algún truco?

El famoso cocinero lo tiene muy claro: "no hay milagro. Cuando comienzas a ver los resultados y cómo funciona, te encuentras mucho mejor y dices: se acabó, ya no vuelvo a lo de antes". Alberto Chicote concedió una entrevista muy personal a El Hormiguero por el estreno de la nueva temporada de Pesadilla en la cocina, y en esta charla insistió que lo único que hizo fue llevar un estilo de vida saludable: "una buena alimentación, ejercicio y persistencia". Si bien el cambio lo dio hace varios años, por ahora no ha vuelto a pesar lo que llegó a pesar.

El problema de Alberto Chicote tras bajar de peso

Una vez perdió tanto peso, su equipo médico le detectó diabetes de tipo II: "fue algo para volverse loco. Te pasas con mucho peso y el médico te dice: 'ten cuidado', pero las pruebas siempre me salían de maravilla. Ahora me quito 40 kilos y mis hábitos más saludables, y mi médico me dice un día: ‘Oye, pásate por la consulta’. Y toma, el regalito". Sin embargo, cree que el cambio que ha sufrido merece la pena por mucho que le haya costado.