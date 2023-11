Sale a la luz la posible estrategia de Jessica Bueno para ganar GH VIP 8

Álex Caniggia sorprende a todos con esta revelación, a pesar de que él ya no es concursante

La final de GH VIP 8 está cada vez más cerca. Quedan pocos concursantes dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y es momento de ir destapando todas las cartas. Evidentemente, la mayoría han seguido su juego, pero en la mayoría de casos, no se han revelado los trucos.

Ahora bien, Álex Cannigia, ex concursante de la edición y favorito para alzarse con la victoria hasta que le expulsaron disciplinariamente, ha hablado acerca del posible truco que ha seguido Jessica Bueno para ganar.

Una fan del programa ha escrito en sus redes sociales una frase de Jessica Bueno que pronunció dentro del programa: "nunca me salgo de mi línea para que no me critiquen". Con esta frase, la concursante deja caer que a pesar de querer entrar en conflictos, prefiere mantenerse al margen para no estar en el foco mediático.

Álex Caniggia, conocido por no callarse ni una palabra, se ha pronunciado acerca de la estrategia que estaría siguiendo Jessica Bueno dentro de GH VIP 8 con el objetivo de ser la ganadora: "es una falsa, hipócrita, finge ser algo que no es para ganarse al publico. Qué falsedad. Espero que la gente no se crea eso".

En la última gala, Jessica Bueno fue una de las nominadas, pero tuvo la suerte de que Zeus pudo salvar a uno de sus compañeros y la eligió a ella en lugar de salvarse a sí mismo.