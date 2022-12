Los primeros detalles sobre el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas

"Es el año en el que más cosas pasan", adelanta la presentadora Antena 3 escogió a Pedroche para presentar de nuevo junto a Chicote

Cristina Pedroche y Alberto Chicote serán los encargados de presentar las Campanadas de Antena 3 un año más, aunque en esta ocasión hay una gran diferencia: la colaboradora de Zapeando ha dado muy pocos detalles acerca de su vestido, siendo ayer la primera vez que la escuchamos hablar de su indumentaria, y de forma bastante escueta, a través de su cuenta de Instagram.

"Empieza la cuenta atrás", comenzó explicando la joven a sus casi 3 millones de seguidores. "Este año estoy intentando que no se me noten tanto los nervios, pero creo que ya no puedo más. ¡Ya están aquí! (...). Hay una pista en este look, y es que no tiene nada que ver con el del día 31", bromeó utilizando la fotografía que ha publicado en su cuenta.

Quedan solo dos semanas para el próximo 31 de diciembre de 2022, y el vestido todavía no está terminado: "hay trozos y algunas cosas, pero a lo mejor no se cose, porque es el año en el que más cosas pasan", ha adelantado Pedroche, explicando que tiene confianza ciega en el diseñador, que vuelve a ser un año más Josie.

¿A qué se refiere cuando dice que "es el año en el que más cosas pasan"? Lo justifica también: "si normalmente me quito una capa y hay un vestido, pues este año más (...). Tiene mucho sentimiento. Hay un discurso maravilloso y muchísimo trabajo". ¿Con que nos sorprenderá la presentadora de las Campanadas de Antena 3 esta Nochevieja?