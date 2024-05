Se filtra el dinero exacto que Antena 3 ha ingresado a Óscar Díaz tras ganar el bote de Pasapalabra

El pasado 15 de mayo, 'Pasapalabra' mantuvo a millones de espectadores en vilo durante un programa épico en el que finalmente se entregó el ansiado bote de 1.816.000 euros. La tensión del emocionante Rosco culminó con la victoria de Óscar Díaz, quien se enfrentó a Moisés Laguardia en una batalla de conocimientos que quedará para la historia del programa. La emoción y alegría de Díaz al ganar el premio resonaron en hogares de toda España.

Sin embargo, no todo es lo que parece en términos de la cantidad que Díaz recibirá realmente. José Ramón López, un conocido emprendedor en redes sociales con el usuario 'Tu blog fiscal', aclaró en su plataforma que el ganador no verá el total del bote ingresado en su cuenta bancaria. López, a través de un vídeo que ha generado más de 4.000 'me gusta' y numerosos comentarios, explicó los detalles fiscales que afectan el premio de 'Pasapalabra'.

Según López, a Óscar Díaz se le ingresará una cantidad menor de 1.816.000 euros, “Lo que le van a ingresar es 1.470.960 euros. Y lo digo en sentido literal, no porque el año que viene tenga que pagar muchos impuestos, que también”, aclaraba el experto.

La razón de esta reducción es la retención fiscal que aplica la Agencia Tributaria de España. Como detalló López, los premios de juegos, concursos y rifas están sujetos a “una retención del 19%” sobre el importe total. Esto significa que 'Pasapalabra' debe adelantar esa cantidad a la Agencia Tributaria, asegurándose de que una parte de los impuestos sea pagada de inmediato.

López también señaló que, si Díaz quisiera minimizar su carga tributaria, podría “mudarse a vivir a Madrid, que es donde existe el tipo impositivo autonómico más bajo y como todavía puede vivir más de la mitad del año sería residente fiscal en Madrid”. Así, aunque Díaz no reciba la totalidad del bote de 1.816.000 euros de una sola vez, aún podría optimizar sus finanzas de manera estratégica.