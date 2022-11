Iván lanza un mensaje a su ex en First Dates que te dejará con la boca abierta

Iván asegura que su ex novio tenía "depresión testicular cuando le salía de los co..." Sergio, su cita, era mucho más optimista a la hora de encontrar el amor que Iván

First Dates sigue sorprendiéndonos con cada programa, y en el último, fue Iván quien dijo algo que nos dejó a todos ojipláticos. Este joven acudió al programa sin la esperanza de encontrar el amor, y con las expectativas muy bajas acerca del chico con el que le tocaría compartir cita durante la noche: "he dado más palos de ciego que pelos en la cabeza tengo", explicó nada más llegar al formato.

¿Por qué estaba tan decepcionado Iván con el amor? Su ex novio no se lo puso nada fácil: "tenía depresión testicular cuando le salía de los cojones". Menos mal que su cita, Sergio, era algo más positivo que Iván: "la vida hay que vivirla y lo peor que te puedes llevar es un no". Con este mensaje, Sergio tenía claro que si alguien le gusta, lo diría y no se lo callaria.

A primera vista, hubo atracción física, aunque Sergio estaba bastante nervioso al tener que cenar con Iván delante de las cámaras. Eso sí, aunque ambos hablaron acerca de su vida sexual, finalmente no hubo segunda cita. Todo ello a pesar de que los dos coincidieron en que el sexo no era importante en una relación, dado que Iván se consideraba "asexual" y Sergio día tener mucha confianza antes de acabar en la cama.