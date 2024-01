El inesperado mensaje que Asraf Beno ha lanzado a Isabel Pantoja en GH DÚO 2

GH DÚO 2 se está convirtiendo en toda una sorpresa para los espectadores. El casting es tan bueno, que se han generado tramas de interés desde el día uno de convivencia, con muchos de ellos dando de qué hablar, ya sea para bien o para mal.

El último en hacerlo ha sido Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja y yerno de la tonadillera Isabel Pantoja, quien no ha dudado en lanzarle un mensaje inesperado a su suegra, con propuesta incluida.

"Le pediría perdón otra vez sobre lo que dije una vez, hablaría de eso, la verdad. Es una cosa de la que me he arrepentido mucho y me gustaría poder hablarlo", asegura Asraf respondiendo a las preguntas de Marta López acerca de su relación sobre Isabel Pantoja. El joven no duda en tender la mano a su suegra, admitiendo que no le importaría retomar la relación.

Asraf Beno también se ha referido a lo tensa que está la situación entre madre e hija, sin saber muy bien qué puede hacer para solucionar el asunto. Keroseno le ha preguntado si cree que las cosas entre él e Isabel Pantoja tienen arreglo, a lo que él ha admitido que "todo tiene solución, pero como no sé cuál es el problema, no sé cuál es la solución".

Anabel Pantoja sí que ha visto este fragmento de GH DÚO 2 y ha reaccionado al hecho de que se haya mencionado a su tía: "el tema siempre está ahí, el morbo. Que le hagan esa pregunta lo puedo entender, pero él está en su sitio. Dice lo que piensa, lo que siente y expresa lo que él haría".