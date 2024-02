Inés Hernand, en 'Planeta Calleja': recuerda su pasado como abogada y habla de su sueldo actual

Cuatro emitió anoche la segunda y última entrega de 'Planeta Calleja: Misión a Marte'. Una de las protagonistas del especial, Inés Hernand, charló con Jesús Calleja sobre sus inicios en el mundo laboral y sobre sus primeros pasos en las redes sociales, donde actualmente triunfa como una de las creadoras de contenido más reconocidas.

Hernand, que estudió Derecho, llegó a ejercer como abogada, tal y como recordó ayer en el programa de Cuatro. Una faceta que, no obstante, fue dejando de lado: "Fue una transición. Salí de un despacho, donde trabaja muchísimas horas por muy poco dinero y con mucho coste emocional, y me pasé a un back office de banca".

"Durante esos dos años iba saliendo ya alguna cosilla, porque estaba ya en redes sociales y me permitía alguna licencia", comentó la presentadora, que poco a poco fue saliendo de una etapa en la que era "turboinfeliz".

"Lo hacía amable, como todos los trabajos, los compañeros. Nos reíamos de la situación, que era hilarante porque tenías a todos los personajes de 'Camera Café' metidos ahí", aseguró en el espacio de Cuatro. Algo que aprovechó para crear contenido en redes: "Me lo tomaba con humor y hacía esa reinterpretación en stories. Poco a poco fueron siguiendo los seguidores".

Cuando Calleja le preguntó que si ahora es feliz en su trabajo, Hernand respondió de forma afirmativa: "Estoy muy contenta, la verdad". "Es verdad que el audiovisual es más inestable, con proyectos cortos e intensos, pero te da una remuneración distinta", admitió.

En cuanto a su situación económica, reconoció que vive "por encima de la media" de la gente de su edad. No obstante, según señaló, no se considera "una superricachona". "Por ejemplo, no me puedo comprar una casa", comentó Hernand, que aprovechó para compartir con humor su sueño televisivo: "Yo quiero un magacín de tarde con señoras de fondo".