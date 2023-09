La historia del actor que se arrepiente de rodar El Señor de los Anillos

John Rhys-Davies siente vergüenza por su participación en el rodaje

Si bien la mayoría de actores de El Señor de los Anillos habla maravillas del rodaje de la trilogía de Peter Jackson que adapta la saga de libros de J.R. Tolkien, hay un intérprete que lo pasó terriblemente mal. No, no fueron Ian McKellen, Elijah Wood u Orlando Bloom; tampoco Viggo Mortensen. Se trata de John Rhys-Davies, quien interpretó en la trilogía original y en El Hobbit al enano Gimli. Y ahora asegura que las grabaciones fueron un auténtico calvario.

Incluso sus compañeros le dan la razón, porque las prótesis que tenía que llevar en su cara no se las recomienda a nadie: "¡pobre John! Para un día de maquillaje, necesitaba cuatro días de recuperación", explicó en su momento Elijah Wood, Frodo en la saga. Sean Astin, quien interpretó a Sam, le daba la razón: "las prótesis, el pegamento, el plástico y todo lo demás le estaban carcomiendo la piel (...). Debe haber sido horrible".

John Rhys-Davies también ha reconocido vivir un rodaje muy complicado que no se lo recomienda a nadie: "me desfiguró tanto que me aislé y estuve muy paranoico, muy solo. No quería salir ni cenar con otras personas. Quería estar solo, me daba vergüenza mi cara. Y para mi, la parte más divertida de actuar es estar con otras personas".

El actor asegura que el resto del reparto se llevaba muy bien y hacían planes juntos, pero a él no le apetecía por este rodaje del que se avergüenza, tanto por tener que llevar esa prótesis, como de su posterior aislamiento.