'Fiesta' muestra las primeras imágenes de Julián Muñoz tras su alta hospitalaria

Tras permanecer hospitalizado durante casi un mes, Julián Muñoz recibía el alta voluntaria el pasado lunes 25 de marzo. Los medios de comunicación han estado muy pendientes desde entonces de su evolución, ya que abandonó la clínica en estado grave e irreversible, según apuntaron entonces fuentes cercanas a la familia.

Dos semanas después, el programa 'Fiesta' ha mostrado las primeras imágenes del exalcalde de Marbella en el momento de abandonar el centro sanitario. En el vídeo, que podrá verse al completo esta tarde en 'TardeAR', Muñoz camina hasta el coche en compañía de su nieto.

Con una gorra, gafas de sol y un aspecto visiblemente desmejorado por el delicado estado en el que se encuentra, el exedil entró con cierta dificultad al vehículo para poner rumbo a casa de una de sus hijas, donde permanece a día de hoy rodeado por sus familiares más cercanos.

Declaraciones de Julián Muñoz

La semana pasada, el propio Julián Muñoz concedió unas declaraciones al magacín 'Así es la vida' para informar de primera mano sobre cómo se encuentra. Lo hizo en una conversación privada con la periodista Gema Fernández, tal y como ella misma explicó: "No quiere entrar, no quiere hablar con la prensa. Nos respeta muchísimo, pero ha dicho que él no es nadie para que nos preocupemos por él".

"Lo agradezco, estoy bien, intentando recuperarme y rodeado de los míos. Ahora quiero estar tranquilo", le trasladó Muñoz a Fernández. Además, habría insistido en que no quiere que la prensa le ponga "como protagonista".

La colaboradora de Telecinco confirmó, además, que a Muñoz "se le nota" la falta de fuerzas al hablar: "Se le notaba al respirar y hablaba despacito. Me sorprende que haya cogido el teléfono, igual ha sido un descuido y la familia no se ha enterado de que lo tenía cerca".