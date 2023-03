Los espectadores de 'La Ruleta de la Suerte' critican duramente a estos concursantes: "¿No ves que siempre haces la misma tirada?"

No ha sido uno de los programas con más fortuna para los concursantes Las redes han sido un nido de críticas para ellos

La ruleta de la suerte ha vivido un momento de lo más curioso en el día de hoy. Entre tirada y tirada, Jorge Fernández y los concursantes han presenciado algo que hasta ahora no recordábamos haber visto en este programa.

El espacio, que se emite en Antena 3 todos los mediodías, sigue cosechando grandes éxitos de audiencia. Aumenta su cuota de fieles diariamente y, tras ir introduciendo cambios en el formato, cada día consigue mejores resultados de share.

Jorge Fernández, el cantante, la azafata…y el público. Estos elementos del programa ya son todo un icono de la cultura popular que nos llevan acompañando a la hora de comer desde que compartían horario con los Simpson.

Es tanta la potencia de audiencia de La Ruleta que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el ‘Ya es Mediodía’ de Sonsoles Ónega, uno de los programas estrella de la casa en los últimos meses.

Mención aparte merece el público. Cánticos, bailes… La Ruleta es un auténtico espectáculo que roza el musical y parte de esta animación, que en sus inicios no estaba, es la explicación del aura que tiene el programa.

Por ello, es normal que los programas se esperen con gran expectación. Y cualquier suceso, como en el del día de hoy, sea ampliamente comentado y compartido en redes sociales por sus miles de seguidores.

En el programa de hoy los concursantes no estuvieron finos. 'La Ruleta de la Suerte' no rota y eso hace que el nivel de los participantes varíe cada día dando algunos concursos con mucho nivel y otros con no tanto.

Le ha faltado pedir la W😂😂😂 — Pedro Salvador (@PedroSa2691) March 2, 2023

Ro, Alejandro y Sonia son un ejemplo de eso. Los nervios del directo, la inexperiencia, los paneles... son muchas cosas las que influyen para que no acabaran dando el espectáculo que muchas personas piden y por ello han recibido muchas críticas.

Varios espectadores se han hecho oír en redes sociales. "Compra vocales viéndose perfectamente el panel y luego resuelve por 175 €", "Otra que se come el me lo quedo" o "Te mereces ese marcador... y menos", son algunas de las lindezas que han tenido que aguantar.