El día que un invitado le cantó las cuarenta a Pablo Motos en El Hormiguero

Se trata de José Sacristán, conocido actor que se quedó anonadado cuando escuchó una historia de Motos que no era del todo cierta "No sé por qué vengo a este programa", exclamó el actor sin cortarse un pelo

Hace ya unas semanas, el famoso actor José Sacristán acudió al programa de El Hormiguero presentado por Pablo Motos. Allí fue a hablar de su película ’13 exorcismos’, un film que está basado en recientes casos de exorcismos documentados en España. Tras hablar de la misma, Motos pasó a su típicas preguntas en temas personales y de actualidad. Aquí es donde entraron en escena Tranchas y Barrancas.

Las dos hormigas iniciaron su sección con el juego de ‘Historias engañosas’. Una sección donde Motos contaba una historia y el invitado debe descubrir si es verdad o no. La primera pregunta era “¿Alguna vez le has salvado la vida a alguien?”. Motos respondía “Sí, yo era muy pequeño, íbamos de campamento y en mi pueblo hay un estanque y se cayó un niño. Se resbaló por una rampa y se estaba ahogando. Yo me tiré y es verdad que no le acerqué mucho, pero algo le acerqué. Luego un profesor metió la mano y nos cogió a los dos. Me dieron una medalla al valor”.

Sacristán creyó que la historia era del todo cierta, pero se llevó una desagradable sorpresa cuando le dijo que era mentira. "No sé por qué vengo yo a este programa. Cómo vengo con un cínico como este, que a un amigo es capaz de engañarle con un gesto así y siendo un niño además". Unas palabras que dejaron en shock al presentador del programa.