Cristinini defiende su papel en el 'Grand Prix' tras las críticas recibidas: "Hago lo que me piden"

El renovado 'Grand Prix' superó el pasado lunes todas las expectativas con su desembarco en La 1. El mítico formato presentado por Ramón García, que marcó a toda una generación, arrasó en audiencias tras reunir a un 26,1% de share y más de 2,5 millones de espectadores. Unas cifras de altura que lo convirtieron en el mejor estreno televisivo del año, mejorando incluso a los arranques de sus tres últimas temporadas en 2003, 2004 y 2005.

Más allá del dato de audiencia, el esperado regreso del programa también contó con la aprobación del público en redes sociales. Sin embargo, a pesar de la buena acogida, hubo algún que otro elemento que no terminó de convencer a los espectadores. El papel de Cristinini, una de las principales novedades en este resurgir del 'Grand Prix', fue duramente criticado durante la emisión del espacio.

Aunque el programa ha mantenido su esencia original, sus responsables también han querido dotarle de un toque de modernidad para que no quede anclado en el pasado y, de esta forma, conseguir conectar también con el público joven. La streamer es la encargada de realizar esa labor narrando las pruebas desde su propia cabina de comentarista, un papel que domina a la perfección por su trayectoria profesional.

Tras las críticas recibidas en el primer programa, la propia Cristinini decidió responder días más tarde en un directo con sus seguidores. Lejos de sentirse atacada, intentó mostrarse comprensiva con ese sector de la audiencia que no entiende su labor: "Yo no lo entendí como gente que me criticase a mí en concreto. Creo que si hubieran puesto a 'pepito el de los palotes' se hubiera dicho lo mismo porque hay mucha gente que no estaba preparada para este cambio".

"Al final es algo que antes lo hacía Ramón de otra manera. Esta vez, la propia productora quería una persona que narrase constantemente todo y a tope", explicó Cristinini, que tal y como subrayó, se ha limitado a hacer su trabajo: "Era lo que querían, hice lo que se me pidió y para lo que me habían contratado. Sabían que era una apuesta arriesgada y que habría gente a la que le molaría y gente a la que no".

"No me lo he tomado a mal porque no me lo he tomado como algo personal", añadió antes de reconocer que tanto ella como Willbur son "lo diferencial" respecto al 'Grand Prix' original: "Hay gente a la que no le ha molado ese formato y no pasa nada, no se puede agradar a todo el mundo cuando haces algo nuevo".

Cristinini es una de las creadoras de contenido con mayor número de seguidores en Twitch, donde cuenta con más de 3 millones. Este año también se ha puesto al frente de 'Time Zone', un nuevo reality de HBO Max con estética de videojuego en el que compiten famosos como Cristóbal Soria, Joana Pastrana o Alberto Rodríguez. Tras su estreno a mediados de julio, permanece entre los contenidos más vistos de la plataforma.