No se puede creer: el diálogo más surrealista de la historia de First Dates

Sin duda es uno de los momentos más icónicos de la historia de First Dates La confusión por la ciudad de Cartagena se ha vuelto a hacer viral

Sin duda se trata de uno de los momentos más icónicos de la historia de First Dates. Una pareja estuvo debatiendo largo y tendido sobre Cartagena pero claro, el chico era español y la chica de Colombia así que para que queremos más.

Él intentando aclarar que tenía una amiga de Cartagena, Murcia (España) y ella preguntando si era de Colombia por la ciudad que en el país latinoamericano tiene ese mismo nombre. Él no se da cuenta de la confusión y ella no acaba de entender que no se refiere a la ciudad de su país.

ME ESTOY MURIENDO JAJAJAJA NO PUEDO CON MI ALMA pic.twitter.com/m1lpFAkT0r — Kerios, Futuro Challenger s13🔥 (@KeriosYT) August 10, 2022

Las redes han vuelto a popularizar el video, que ya tiene tiempo, y en unas horas acumula miles de likes y de retuits por lo estrambótico de la conversación.

"¿Y tú de dónde eres?", volvía a preguntar ella. "De Cartagena. Aquí en Cartagena hay muchos colombianos, tengo muchos amigos". Volvía ella a preguntar: "Y tú aquí en España, ¿dónde vives?". "En Cartagena". Legendario.