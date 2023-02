Así fue el complicado comienzo de Cristina Porta el Sálvame

Cristina Porta confiesa lo difícil que es abrirse camino en el mundo de la televisión "Fue súper difícil, pensaba que no podía"

Es posible que la mayoría de vosotros penséis que la televisión es un medio de comunicación en el que es muy fácil meter cabeza. Sin embargo, a personas como Cristina Porta les ha costado mucho más esfuerzo del que tenían previsto. La colaboradora, que actualmente arrasa cada tarde en Sálvame, se ha abierto en canal y ha confesado cómo fueron sus complicados inicios en el formato de La fábrica de la tele.

Lo ha hecho a través de la página web oficial de Mediaset, con una pequeña reflexión en la que admite haber querido tirar la toalla en más de una ocasión: "fue súper difícil y pensaba que no podía. Llegaba a mi casa y lloraba en soledad. Estaba sufriendo". Sin embargo, con el paso de las semanas se ha acostumbrado, también a las críticas que lee en redes sociales.

Esto le ha ayudado a disfrutar mucho más de Sálvame y de todo lo que sucede en plató: "ahora he aprendido. Aunque me toque a mí algo delicado o tenga algún pique complicado y me salga mucho hater que me acaba insultando, ahora me lo tomo a risa y digo que yo ya sé que no es verdad (...). No me importa que se metan conmigo porque creo que eso es que están pendientes de mi".