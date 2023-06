¡Casting abierto! Esto es lo que cobra un concursante de 'La ruleta de la suerte'

Antena 3 ha abierto el período de inscripción para participar en el programa de Jorge Fernández y el grupo Atresmedia ha desvelado cuáles son los requisitos La productora de 'La ruleta de la suerte' busca personas que sean divertidas, animadas y por supuesto, buenos jugadores

'La ruleta de la suerte' lleva treinta años en emisión, siendo uno de los programas más exitosos y longevos de nuestro país. Desde que se estrenó en 1990 en Telecinco han sido miles los concursantes que han participado en el concurso. Ahora, ya en Antena 3, la cadena ha abierto un casting para nuevos contendientes.

Antena 3 ha abierto el período de inscripción para participar en el programa de Jorge Fernández y el grupo Atresmedia ha desvelado cuáles son los requisitos y las condiciones, revelando también cuánto cobran por programa. El salario de los concursantes funciona igual indiferentemente del premio que consigan en la ruleta.

La productora de 'La ruleta de la suerte' busca personas que sean divertidas, animadas y por supuesto, buenos jugadores. Además, también piden que la persona no haya participado anteriormente en el concurso, que sea mayor de 18 años y disponga de la nacionalidad española.

"Sonríe, sé natural, dinos por qué serías un buen concursante, dinos algo interesante sobre ti, demuestra alguna habilidad especial, que no parezca que te acabas de levantar, no lo grabes tras una mala noche, no lo grabes escondido en algún sitio, habla alto, no dudes, elige un sitio donde puedas hablar alto y claro y diviértete". Dice la productora en su comunicado de casting.