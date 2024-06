El CV Esplugues, campió d’Espanya de voleibol infantil femení

El BBC Packaging-Esplugues ha completat una temporada rodona. Després de finalitzar la fase de grups com a primer classificat sense cedir cap set, va aconseguir també superar els vuitens de final per 0-3 davant el CV Sanse, plantant-se com un dels vuit millors equips de la competició. En un partit molt igualat davant el Cártama, les jugadores de Darío Bernardi varen endur-se una meritòria victòria, que les apropava cada cop més a les medalles. A les semifinals, davant l’EDM Vb Tomares, les noies d’Esplugues varen sortir més endollades que mai, superant al seu rival en totes les parcel·les del joc, arribant a deixar-les a només 7 punts en el primer parcial. Amb un 18-25 i un 20-25 posterior, el BBC Packaging-Esplugues es plantava a la gran final amb un equip ben conegut, el CV Sant Cugat. En el partit decisiu, el conjunt d’Esplugues va superar al seu rival per 3-1, tot i que dos dels parcials varen decidir-se per la mínima. Amb tot, el BBC Packaging-Esplugues pren el relleu del VP Madrid, qui va endur-se el trofeu l’any passat. Una de les seves jugadores, Júlia Crous, va ser escollida com a millor jugadora (MVP) del campionat.

CE ALEVÍ

A partir d’aquest divendres, però, es durà a terme l’últim Campionat d’Espanya de clubs on hi haurà presència catalana, concretament amb la disputa del CE Aleví, on hi viatgen un total de cinc equips (CV Sant Cugat, CV Sant Pere i Sant Pau, CV Esplugues, CV Mataró i CV Vall d’Hebron).

UN RECORREGUT PLE DE MEDALLES

Dels 8 Campionats d’Espanya que s’han jugat fins ara, des d’infantil fins a júnior, els equips que representen Catalunya han obtingut tres ors, tres plates i quatre bronzes, destacant així el gran treball de base que es fa arreu del territori.

La FCVb celebra la Festa del Vòlei Platja i presenta el Vichy Catalan Vòlei Tour 2024

La FCVb va donar el tret de sortida a la temporada d’estiu en un acte que va comptar amb la presència de Maribel Zamora, presidenta de la FCVb; Gerard Esteva, president de la UFEC; i Aleix Villatoro, director del Consell Català de l’Esport.

En el transcurs de la Festa del Vòlei Platja va realitzar-se el tancament de la temporada d’hivern, amb el lliurament de premis als guanyadors i guanyadores de la Lliga d’Hivern, que es disputa de novembre a abril amb l’objectiu de promoure el vòlei platja durant la temporada d’hivern.

Maribel Zamora, presidenta Federació Catalana de Vòlei: “Estem molt orgullosos de l’evolució que ha fet aquest circuit que ja és tot un referent i aquest any presenta noves seus com l’Hospitalet de l’Infant. Estem molt contents també que Vichy Catalan segueixi apostant per aquest esdeveniment per novè any. Estem convençuts que aquesta nova edició serà un èxit i us convidem a participar i que gaudiu del vòlei platja.”

El circuit de referència de vòlei platja

L’acte, a més de coronar els guanyadors de la Lliga d’Hivern, va servir també per presentar un circuit que ja s’ha consagrat al calendari esportiu: el Vichy Catalan Vòlei Tour – Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2024. Aquest passat de setmana, Cunit va acollir la primera de les set proves (incloent-hi la gran final) que tindran lloc aquest any a les platges catalanes, juntament amb la celebració del ‘King of The Beach’, un nou format de competició que es presenta aquesta temporada i promet ser espectacular. El circuit portarà l’espectacle del millor vòlei per les platges de Cunit, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Empuriabrava i Badalona, que un any més tornarà a acollir la gran final.