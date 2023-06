Anabel Pantoja estalla contra 'Sálvame': "No pensaba que me harían esto"

La influencer ha posteado una historia en la que reprocha a su antiguo programa una información sobre ella

'Sálvame' se dedicó en la tarde del viernes a cubrir la boda entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo. El enlace de su colaborador estrella fue la trama principal del programa, y de hecho, le sirvió para conseguir máximo anual, pero no la única.

El magacín informó de la supuesto problema que afronta Anabel Pantoja por el impago de una de las casas que tiene arrendada en Canarias, algo que la influencer no ha tardado en desmentir.

La excolaboradora ha subido una historia en su Instagram en la que se queja de que ni siquiera le han llamado para contrastar la información. "Es una pena que llaman desde las 11 de la mañana para preguntar con quién te estás acostando y para un tema tan serio, no lo hagan conmigo. Decepcionante que por rellenar un bloque o tener un vídeo más, sean capaces de inventarse tal barbaridad y hacer daño a personas anónimas y dañarme a mí. Visto lo visto no pensaba que ni hasta en el último minuto, me harían esto".

Ahí no ha quedado la cosa, pues la prima de Kiko Rivera ha continuado cargando contra el programa: "Después de lo de mi papá, que en paz descanse, es normal que hagan lo que sea. Os deseo lo mejor y que jamás digan de vosotros públicamente, mentiras, supuestos delitos, infidelidades, falta de profesionalidad con marcas, escándalos públicos, hasta devolver ropa usada".

"PD: no fui la mejor compañera y colaboradora, pero creo que me porté bastante bien y di mucho por aquello. NO ME LO MEREZCO", terminaba la andaluza, que parece estar dolida con esta forma de actuar de su antiguo programa.