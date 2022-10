Ana Rosa Quintana se justifica ante las críticas de su regreso a Telecinco

La conversación con José Ortega Cano no gustó a la mayor parte de la audiencia "Él traía su escrito y la gente puede decir lo que quiera, pero yo no quería ahondar más"

El 10 de octubre de 2022 será recordado por siempre como el día en el que Ana Rosa Quintana volvió a presentar El programa de Ana Rosa tras estar casi un año de baja por un cáncer de mama. Pero también como la jornada en la que José Ortega Cano habló por primera vez en una entrevista sobre su relación con Ana María Aldón. ¿Qué frase se nos quedará siempre en la memoria? Su particular declaración de amor: "¡mi semen todavía es de fuerza!".

Por estas palabras, y por su actitud con el entrevistado (una muy condescendiente), Ana Rosa Quintana ha recibido múltiples críticas, y así se ha justificado y defendido la presentadora. "él traía su escrito y la gente puede decir lo que quiera, pero sinceramente, yo no quería ahondar más en el tema (...). Era un día muy especial para este programa y para mí y me apetecían, fundamentalmente, cosas positivas y no conflictos".

La periodista confirmó no querer ir más allá, dejando caer que no hubo ningún pacto previo con José Ortega Cano acerca de las preguntas que iba a hacerle. Por lo tanto, no se disculpa con la audiencia pese a las críticas recibidas, pero sí justifica su comportamiento con el ex torero.