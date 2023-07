Descubre el truco innovador de WhatsApp para protegerte del acoso en iPhone

Estos consejos son perfectos para evitar molestias innecesarias

WhatsApp lanza una nueva función para proteger a sus usuarios del acoso de desconocidos en iPhone. Con el aumento de mensajes y llamadas fraudulentas que buscan engañar a las personas y robar su información personal y dinero, la plataforma ha implementado una opción para silenciar las llamadas de contactos que no están en nuestra agenda. Esto brinda una capa adicional de seguridad y tranquilidad a los usuarios.

Activar esta función es sencillo. Solo tienes que abrir la aplicación de WhatsApp, acceder a la sección de configuración y dirigirte a 'Privacidad'. Dentro de esta sección, encontrarás la opción de 'Llamadas'. Al activar 'Silenciar las llamadas de números desconocidos', todas las llamadas de contactos no registrados se silenciarán.

Es importante destacar que esta opción no bloquea las llamadas, simplemente las silencia. Aun así, podrás ver los números de aquellos que te han llamado en la lista de llamadas recientes y perdidas. Si aún no ves la opción 'Llamadas' en la sección 'Privacidad', no te preocupes. WhatsApp está implementando gradualmente esta función en todos los usuarios, por lo que pronto estará disponible en tu iPhone.

Con esta nueva herramienta, WhatsApp busca ofrecer a sus usuarios una mayor protección contra el acoso y las estafas telefónicas. Es una medida más para fortalecer la seguridad en la plataforma y garantizar una experiencia positiva para todos sus usuarios. Mantén actualizada tu aplicación y activa esta función cuando esté disponible para disfrutar de una mayor tranquilidad en tus comunicaciones.