¿Cómo saber si tu televisor es compatible con la TDT en HD?

Queda muy poco para el 'apagón de la TDT' tal y cómo la conocemos. Las principales cadenas ya se están preparando para hacer desaparecer los canales de definición estándar (SD), lo cual se traducirá en una mejora de servicios como el 5G o el 4K gracias a la liberación de espacio en el ancho de banda.

Sin embargo, esto conllevará una problemática para el 1% de usuarios: un cambio de televisor o la compra de un decodificador compatible con la TDT en HD.

¿Qué tipo de decodificador necesita mi televisor?

Lo mejor de todo es que aquellos que no tenéis televisores compatibles con la TDT en HD no tendréis que comprar una nueva televisión. O al menos no es necesario. Puedes pasarte a la alta definición comprando un decodificador compatible con la TDT en HD, es decir, compatible con el estándar DVB-T ('Digital Video Broadcasting-Terrestrial') que pueda ejecutar sin problemas vídeos con el códec H.264/MPEG-4 AVC.

Este decodificador, siempre que cumpla las especificaciones arriba enumeradas, no debería costar más de 30 euros. Y tendrás que sintonizar la TDT a través del aparato para que tu televisor pueda disfrutar de los canales en HD a partir del próximo 14 de febrero de 2024. Ahora bien, un decodificador no hace milagros: si tu televisor no posee un panel en HD, la resolución real que recibirás en pantalla no será en alta definición.