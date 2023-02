¿Limitará Twitter el número de tuits diarios a los usuarios? Esto es lo que se sabe:

Miedo en Twitter por una supuesta limitación diaria de tweets entre los usuarios corrientes Por el momento todo huele a fake news, ya que no hay informes oficiales sobre el tema

Varios usuarios de Twitter han compartido por la plataforma las futuras y posibles reglas que se impondrán en la red social. Entre estas destacan que los usuarios que no tengan Twitter Blue solo podrán publicar veinte tuits diarios. Un número reducido si tenemos en cuenta que contarán los retuits y los me gustas. Esto provocaría que la limitación para tener una conversación fuera máxima y la plataforma perdiera el sentido original.

¿Qué se sabe de esto? Por el momento no se ha confirmado nada desde la plataforma oficial y todo indica a que es una fake news. La alarma ha saltado después de que ayer, miércoles, a muchos usuarios les apareciera un mensaje en el que se mostrada "que ya habían sobrexcedido el límite diario". Todo indica a que fue un bug de la aplicación. Bug derivado de las malas prácticas de Elon Musk en Twitter, el cual ha recortado en 6.000 puestos de trabajo la plantilla.

NEW TWITTER RULES (not official yet):



- 200 DMs limit per day (group chats included)

- 20 TWEETS limit per day (includes retweets, quote tweets and replies)

- 4 photos or 1 video per day (media tweets are counted separately from the general TWEETS)



Twitter blue - no limits 👀