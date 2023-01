Análisis Huawei Freebuds 5i: calidad, diseño y ergonomía a precio de locos

Te contamos qué nos han parecido los auriculares de Huawei La marca lo vuelve a hacer con estos brillantes auriculares

A finales de año Huawei presentó sus Freebuds 5i, los auriculares bluetooth por debajo de los cien euros de la marca. Ahora hemos tenido la oportunidad de probarlos y lo cierto es que nos han dejado unas sensaciones increíbles. De esta manera, os vamos a contar cómo ha sido nuestra experiencia y qué es lo que nos ha parecido a la hora de probarlo.

Puedes comprar los Huawei Freebuds 5i por un precio de 89 euros en precompra actualmente. Tan solo tienes que visitar la página web de Huawei y llevar a cabo la transacción

UN DISEÑO QUE ME HA FASCINADO

Uno de los puntos que más atractivos me han parecido de estos Huawei Freebuds 5i ha sido su aspecto físico. Tiene un diseño muy similar al anterior, pero sí que ha variado en sus acabados, ya que ahora parece al tacto y a la vista como algo similar a una pequeña piedra. De esta manera, lo cierto es que queda súper bonito, sobre todo el modelo que me ha tocado a mí para review, que es el azul.

En general, me parece que son unos auriculares realmente bonitos. Eso sí, a veces resulta un poquito complicado sacarlos de la caja ya que el imán es realmente potente.

Por otro lado, utiliza para su carga USB-C y está localizado en la parte de abajo del estuche de carga. No tiene más orificios y el botón para emparejar los auriculares es casi invisible.

GRAN CALIDAD DE SONIDO

El sonido es excelente, no hay mucho más que decir al respecto. Todo se escucha nítido, claro y escuchar música con estos auriculares es brutal. En general me ha gustado muchísimo y los recomiendo ya que considero que por el precio que tiene, no hay rival en su calidad.La cancelación activa de ruido hasta los 42dB es más que suficiente y tiene una capacidad de aislarnos que me gusta mucho. A mí me viene bien cuando voy en el transporte público y me quiero abstraer del largo viaje que me espera.

En general, para las llamadas la calidad es muy buena. Tanto para que se nos escuche como para ser escuchados, no necesitamos gran cosa más que coger la llamada y que las cosas vayan como tiene que ir.

La autonomía prometida es de 28 horas en total. Cada auricular tiene una capacidad de 10 horas, lo que no está nada mal para nuestros viajes en la RENFE o en cualquier otro transporte público. En general, cumple con lo que promete.

FACILIDAD DE USO

Utilizar los auriculares es tan sencillo como con cualquier otro auricular bluetooth. Es tan simple como conectar y emparejar por bluetooth. Si queréis utilizarlo con mayores funcionalidades tendréis que descargar Huawei AI Life escaneando el código QR que aparece en la caja. Sin embargo, no es del todo necesario si nos acostumbramos a los controles táctiles que tiene en sus bastones.

CONCLUSIONES

En resumidas cuentas, estamos ante uno de los auriculares más interesantes del mercado. Son increíblemente bonitos y tienen unos acabados que realmente me parecen muy originales para lo que estamos acostumbrados a ver. Además, las calidades se han mejorado notablemente desde los Freebuds 4i, por lo que me parece bastante reseñable señalar que se ha producido una mejora en todos los sentidos.

