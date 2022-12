¿Qué supone el dictamen del abogado general del TJUE sobre la Superliga?

La opinión de Athanasios Rantos propone una solución jurídica al conflicto, pero no es vinculante En principio, la sentencia que resolverá el caso no verá la luz hasta la primavera de 2023, dentro de medio año

Nuevo episodio del conflicto entre Superliga y UEFA. Este jueves, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Athanasios Rantos, ha publicado su opinión sobre la disputa entre ‘A22 Sports’, fundadora de la competición, y la entidad presidida por Aleksander Ceferin. El letrado ha considerado en su dictamen que todos los clubes tienen libertad para crear un nuevo torneo, pero también que las federaciones nacionales detentan la potestad de ‘vetar’ de sus campeonatos a todos los que emprendan este tipo de iniciativas.

“Las normas que supeditan la creación de cualquier nueva competición a una autorización previa son compatibles con el Derecho de la Unión en materia de competencia”, ha destacado Rantos en su dictamen. De esta forma, el abogado no ve abuso en el veto de la FIFA y de la UEFA al proyecto de la Superliga, liderado ahora mismo por el FC Barcelona, el Real Madrid y la Juventus. Como suele suceder en este tipo de situaciones, todas las partes han analizado desde su punto de vista la resolución del letrado.

¿Qué supone, sin embargo, que el abogado general del TJUE se haya pronunciado en una dirección que la UEFA y Javier Tebas, presidente de LaLiga, consideran favorable a sus intereses? Es muy importante remarcar que la opinión emitida hoy por Athanasios Rantos no es vinculante. La sentencia que resolverá el conflicto judicial no verá la luz, en principio, hasta la primavera de 2023, dentro de medio año aproximadamente. Además, su valoración no se puede extender al posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cualquier caso, el dictamen de Rantos ha propuesto una solución jurídica a los quince jueces del TJUE que fallarán sobre este asunto a mediados del próximo año. Cabe destacar que el tribunal sigue la línea de los dictámenes del abogado general en un 80% de los casos, por lo que sus sugerencias son generalmente reconocidas y aceptadas. El fallo de los magistrados suele coincidir, y más en opiniones tan rotundas como la del conflicto entre Superliga y UEFA, pero también hay un porcentaje de ocasiones en los que hay divergencias.