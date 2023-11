Sofía Santacreu marca el ritmo de su estilo

De la mano de La Roca Village y de su servicio de Personal Shopper, la atleta catalana dio con el conjunto perfecto para recoger su galardón en la III Gala de Premios Woman Sport

Tener “estilo propio” es una carrera de fondo que probablemente jamás tenga una meta final. Seguramente, porque cambia con la edad, la época, o la etapa en la que uno se encuentre. Sin embargo, tener acceso a un profesional del sector que te ayude y guíe a la hora de comprar las piezas de ropa y complementos que mejor se adapten a ti, es como tener un buen entrenador para una carrera importante.

Sofía Santacreu es una atleta catalana de marcha campeona a nivel mundial. Pese a sus 17 años, tiene claro que su estilo tiene que “hacerle sentir cómoda”, y debe “adaptarse a sus necesidades”, y no al contrario.

Bajo esta premisa, Santacreu acudió a La Roca Village para encontrar el ‘look’ que mejor le representara para recibir su primer galardón de reconocimiento a su carrera deportiva, nada más y nada menos que el premio Revelación de los Premios Woman Sport. Para ello, recurrió al servicio de Personal Shopper de La Roca Village. Junto a Jamal, responsable del equipo de Personal Shoppers, se recorrió las marcas que mejor se adaptaban a sus gustos y preferencias con la intención de encontrar el conjunto perfecto.

ENCONTRAR EL ‘LOOK’ Y LLEGAR A LA META

La joven deportista, que ha publicado el libro “Entrena con Sofía” destinando los fondos a dos ONG, es de gustos sobrios, minimalistas y elegantes. Antepone la comodidad, por lo que siempre preferirá un zapato plano a un tacón, un traje para ocasiones especiales y el pelo recogido para tener el rostro despejado.

Asegura que no es de seguir tendencias, pero su hermana menor, apasionada de la ropa, se encarga de que la campeona mundial sub-18 esté al corriente de las últimas novedades entre la gente joven.

“Para mí lo más importante es sentirme yo misma, no quiero verme disfrazada, ni como una princesa. Yo soy más sencilla y no me gusta llamar la atención”, destaca Santacreu. Tras una jornada de pruebas y desconexión, el Personal Shopper de La Roca Village supo encontrar para la atleta de marcha un conjunto que se adaptaba al estilo y necesidades de la joven. Y días más tarde, en la III Gala de los Premios Woman Sport, lució una americana y pantalón negro con una blusa de tirantes azul cobalto, escote en pico y encaje, que combinó con unos botines de piel y una gargantilla de perlas de río.

Un conjunto perfecto para una noche que ponía a Santacreu en el epicentro del mapa deportivo junto a referentes de la talla de Garbiñe Muguruza, Aitana Bonmatí y Almudena Cid.

Consulta el Sport & Style aquí.