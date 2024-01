Adriana Sintes, pilates para todos

Raíces menorquinas. Gimnasta rítmica que compitió en la élite hasta los 23 años. Pasión por la excelencia. Trabajo duro desde abajo para llegar a lo más alto. Licenciada en INEF, en Nutrición y con los tres niveles de metodología de Pilates, Adriana Sintes (@adriana_sintes) es una referente. La llamé después de escuchar como Pedri explicaba que, por influencia de Carles Puyol, la había incorporado en su recuperación y en su vida. Estaba satisfecha al comprobar que esta disciplina rehabilitadora “va más allá de recuperar lesiones. Se trata de entrenar todo el cuerpo partiendo de la musculatura del abdomen. El Pilates no se trabaja con impacto y a nivel de articulaciones protege más. Utilizas toda la fuerza de tu cuerpo pero siempre será menos lesivo y se adapta a todo el mundo. No es la panacea pero si un gran complemento, sea cual sea la actividad que practiques. Si eres deportista de élite, mejora muchísimo la reeducación postural y la amplitud de movimiento”.

A Sintes le molesta que “se haya etiquetado al Pilates como una disciplina para mujeres. No es así: es para todos. Animaría a los clubs deportivos a implementarlo porque mejoraría la calidad deportiva y vital de sus jugadores. Cuanto más sumes para evitar que tus deportistas se lesionen, mejor. Y ello les ayudará a tener un cuerpo funcional para el futuro, una vez retirados de la élite”.

Adriana ha colaborado con firmas tan importantes como Oysho, Adidas, Polar, la revista Cuerpomente y en la app de Anna Lewandowska, Diet & Training by Ann. Su experiencia la ha llevado a entrenar en centros de Barcelona y, sobre todo, a nivel particular. Es una profesional seria que asegura haber aprendido más “a través de lo que no funciona y no al revés. Tengo muy claro lo primero: seguimos vendiendo el deporte como premio o como castigo. Verano, dietas flash, propósitos, cuerpo… Se dan mensajes negativos y, de ahí, el fracaso. Si integras la actividad física como martirio, no aguantarás. Haz lo que te guste. ¡Disfruta!”

EN EL EQUIPO DE ANNA LEWANDOWSKA

Anna Lewandowska ( @annalewandowska) detectó el talento de Adriana Sintes a través de Instagram. La esposa del ‘9’ del Barça, nada más aterrizar en la ciudad condal, buscó especialistas en Pilates y Boot Camp y así fue como localizó a nuestra protagonista. Desde entonces, Adriana forma parte de su núcleo duro personal y profesional y ambas forman un equipo excelente.