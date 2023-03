Maldito diario

He sorprendido a muchos al anunciar que Cristiano estaba convocado en la selección Por primera vez en muchos años vamos a ver a una Portugal jugando al ataque. Ya les he dicho que prefiero vencer 5-4 que 1-0...

Lisboa, 22 de marzo de 2023Querido diario. Sienta bien empezar un nuevo proyecto. Qué ilusión. Como les ha pasado a otros catalanes en los últimos años, me marché a Bélgica con la idea de dar que hablar, hacer ruido, y llevar a toda una generación y a todo un país hasta cotas jamás imaginadas.

Pero, aunque mis fans no han dejado nunca de aplaudirme ni de hablar de mí, la cosa se enfrió. Europa ya no nos miraba, así que cambié Bruselas por Lisboa. Seguramente he mejorado en lo gastronómico, aunque más de uno vaticinaba a mi llegada que lo primero que tendría que hacer sería comerme un buen marrón. Concretamente, el marrón de tenerle que decir a Cristiano Ronaldo que, además de estar fuera de circulación en esto del fútbol de élite, también estaba fuera de la selección. Pero he sorprendido a muchos al anunciar que estaba convocado y al explicar que me parece un jugador aún importante. ¿Cómo no iba a serlo? Si es un referente para todo entrenador: no hay que olvidar que es el único que ha sido capaz de llevarse un Balón de Oro gracias a que ganó una Eurocopa dando indicaciones desde la banda. Vale, Ronaldo está muy visto, pero te prometo que todo son novedades desde que he llegado: caras nuevas, talento joven, futbolistas por conocer… Eso sí, en la prensa hoy solo hablan de la baja de Pepe. O de mi apuesta por otros veteranos como el propio CR7 o Rui Patrício (en Sevilla, más de uno me Silva por no haber convocado a su Rui). Pero qué mejor manera de conectar con los portugueses y sus gustos. Solo hay que darse una vuelta por el país y sus rincones más bellos para comprobar que son amantes de las antigüedades. Así se explica que disfrutaran tanto con el juego de Fernando Santos. Yo tengo otro estilo: big data, inteligencia artificial, fútbol-espectáculo… Por primera vez en muchos años vamos a ver a una Portugal jugando al ataque. Ya les he dicho que prefiero vencer 5-4 que 1-0. A mí lo que se me da mejor es jugar bien. Porque ganar es importante, pero es demasiado difícil, ¿no?