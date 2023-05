El hermano pequeño dio el estirón

En 1986, la sección masculina azulgrana remontó una semifinal de Copa de Europa ante el Göteborg, después de haber perdido 3-0 en la ida. En 2021, la ciudad sueca trajo buena suerte también al combinado femenino, porque en Gotemburgo levantó el Barça su primera Champions League Que Gotemburgo es territorio de fútbol lo demuestran también la cantidad de equipos que hay y, por tanto, de derbis. En todos está implicado el IFK Göteborg

El Barcelona sabe que Gotemburgo respira fútbol. En 1986, la sección masculina azulgrana remontó una semifinal de Copa de Europa ante el Göteborg, después de haber perdido 3-0 en la ida. En 2021, la ciudad sueca trajo buena suerte también al combinado femenino, porque en Gotemburgo levantó el Barça su primera Champions League.

Que Gotemburgo es territorio de fútbol lo demuestran también la cantidad de equipos que hay y, por tanto, de derbis. En todos está implicado el IFK Göteborg. El más apasionado es el que lo enfrenta al Örgryte, en un duelo entre los dos equipos más populares y exitosos. En 1959, protagonizaron el encuentro con más público de la Allsvenskan, la liga sueca, que reunió a 52.194 espectadores. Sin embargo, que el Örgryte haya perdido mucho nivel en las últimas temporadas ha provocado que la rivalidad disminuya. Sucede lo contrario con el Häcken, el que hasta hace poco era el club más modesto de Gotemburgo, situado en la isla de Hisingen. Apenas había rivalidad con el Göteborg, pero a raíz del subcampeonato en 2012 y sobre todo del título de la temporada pasada, el enfrentamiento va escalando en tensión.

Era difícil que IFK y Häcken pudieran competir. En palmarés, no hay comparación. El Göteborg, fundado en 1904 en un café por dos estudiantes, guarda 18 títulos ligueros en sus vitrinas, sólo superado por el Malmö, con 24. Puede presumir de dos Copas de la UEFA, en 1982 y 1987, que lo convierten en el único equipo escandinavo en levantar algún trofeo europeo.

Desde el principio se convirtió en un club popular entre la clase obrera. Hasta su creación, el Örgryte, considerado primero un club de clase media y después de clase alta, era el gran dominador del campeonato sueco. De hecho, el Göteborg, cuatro años después de su fundación, fue el primer equipo sueco que venció al Örgryte. Tras un descenso traumático y varias temporadas en segunda división, los ‘Compañeros’, como se llama al equipo por sus siglas (Asociación Deportiva Compañeros), regresaron a la élite en 1977 y desde entonces no han perdido la categoría. La llegada de Sven-Göran Eriksson marcó un antes y un después en el devenir del club. Empezó a utilizar el 4-4-2, típicamente británico, e instauró la presión y el apoyo como las dos señas de identidad de su estilo, que pronto se llamó irónicamente el modelo ‘Swenglish’. Pese a algunos problemas económicos, con el técnico sueco y los fichajes empezó una época dorada que se prolongó en la década de los 80 y los 90. Conquistó ocho ligas en 14 años, ganó las dos copas de la UEFA, rozó la mencionada final de Copa de Europa en la remontada del Barça y vertebró la Suecia que ganó el bronce en el Mundial 94. Desde entonces, ha seguido una trayectoria irregular en la que algunas copas han disimulado la falta de títulos ligueros.

Es imposible que el Häcken compita en palmarés, aunque también tiene su propia historia. Tras su fundación, en los años 40, sólo podían jugar partidos de exhibición o campeonatos juveniles porque lo crearon jóvenes de 14 y 15 años. Llamado primero BK Kvick, enseguida se rebautizó como Häcken, ‘seto’ en la traducción, por el matorral que había al lado del campo en el que jugaban. El apodo, todavía actual, de las ‘Avispas’, se debe a su equipación, negra y amarilla, una camiseta que no fue escogida, sino que era la única que quedaba en la tienda. Tras alcanzar la segunda división en 1977 –y aunque llegó a conseguir el ascenso a la élite en varias ocasiones–, no fue hasta 2008 cuando se estabilizó en la Allsvenskan. Desde entonces, la evolución ha sido casi continua. Los títulos de copa de 2016 y 2019 hacían presagiar algo grande también en la liga. Pero en verano de 2021, cuando el campeonato sueco regresó, el Häcken ocupaba la última posición. Llegó un nuevo entrenador, Per-Mathias Hogmo, que no sólo salvó al equipo, sino que lo preparó para que, al año siguiente, fuera campeón de liga tras un duelo muy especial.

El derbi que valió una liga

En octubre de 2022, el Häcken llegaba con opciones de ser campeón en el campo del Göteborg. Le valía el empate. Pero no se conformó con el título, sino que además le endosó un 0-4 al gran rival para conseguir una heroica liga de un club humilde. El título, junto al bajón del IFK, que conquistó su última liga en 2007, la única en casi 30 años, ha evidenciado un cambio de tendencia que se mantiene esta temporada. El Häcken ya ha ganado la copa y es tercero en liga, mientras que el Göteborg, lejos de la cabeza, marca la salvación. También ha aumentado la rivalidad. El hermano pequeño se ha hecho mayor.

