Foto al pie: Todo bien, todo mal

Mal por Luiz Felipe, que se pasa de frenada y empuja bruscamente a Iago Aspas. Mal por Iago Aspas, que convierte un empujón en el pecho en un golpe en la cabeza. Mal por el árbitro, que saca la roja por inercia y no es capaz de interpretar que no hay agresión. Mal por los responsables del VAR, que no tienen la valentía de decirle al colegiado que corrija la sanción. Y mal por Joaquín, que en lugar de contar un chiste le canta las cuarenta al delantero gallego. Hay partidos, cada cierto tiempo, que, por su espectáculo y cantidad de goles, hacen afición. Y otros, cada cierto tiempo también, que avergüenzan por comportamientos indignos que en ningún caso deben disfrazarse de ‘picardía’. El Betis-Celta fue ambos partidos.

