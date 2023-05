Foto al pie: Amor a fuego lento

Un gol que vale una clasificación para la Champions Una celebración, dedo en alto, que podría traducirse como ‘Aquí estoy yo’

Un gol que vale una clasificación para la Champions. Una celebración, dedo en alto, que podría traducirse como ‘Aquí estoy yo’. Take Kubo no ha tenido un camino fácil. Canterano del Barça, tuvo que dejar La Masia en 2015 por culpa de una sanción de la FIFA al club azulgrana.

Regresó a su país, pero siempre con la intención de volver a España. El Real Madrid le tendió la mano. Pero luego lo dejó a merced de cesiones varias: Mallorca, Villarreal, Getafe y vuelta a Mallorca. El pasado verano la Real se hizo con él en propiedad y el atacante se ha erigidio en crack absoluto. Tiene 21 años, quemar etapas debería ser lógico, pero el nipón sabe que la élite no espera a nadie: “Estaba al borde de que la gente no me quisiese”, declaró esta semana. Para reflexionar.