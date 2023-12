Sonsoles Ónega se pronuncia sobre Ana Rosa Quintana

Sonsoles Ónega obtuvo el Premio Planeta 2023 gracias a 'Las hijas de la criada', su séptima novela. Desde el año 2021, el ganador del galardón recibe un millón de euros de premio.

La presentadora aseguró que hay algunas productoras interesadas en llevar su obra a las pantallas: "Aún es pronto, pero me gustaría que ocurra porque no me había pasado antes con ningún libro. Me encantaría ver a mis personajes en pantalla y aprender cómo se hace un guion, pero aún no hay nada".

Sonsoles Ónega es la rival de Mediaset, ya que fue presentadora de 'Ya es mediodía' o 'Ya son las ocho' en Telecinco, y ahora está liderando las tardes de Antena 3 con su programa 'Y ahora Sonsoles'.

En varias ocasiones, Ana Rosa Quintana no ha dudado en utilizar 'TardeAR' para atacar a su excompañera. Incluso, Kike, el sobrino de la presentadora, sorprendió a todos en directo llamando "enanita planetaria" a Sonsoles.

En una entrevista que ha concedido a 'Diez Minutos', la periodista ha explicado que está contenta con los resultados de su programa: "Me sorprende que nos haya ido tan bien. El haber conseguido un público muy fiel, siendo la tarde una franja tan difícil".

Sonsoles está viviendo una etapa profesional muy buena, a pesar de ser competencia directa de su anterior cadena, concretamente con 'TardeAR': "El riesgo es excitante, es lo que a veces nos mueve". La escritora ha señalado que Ana Rosa Quintana y ella tienen "una conversación pendiente".