Rescatan a un marinero que llevaba más de dos mese a la deriva en el Pacífico

Tim Shaddock, de 51 años, es el marinero australiano que sobrevivió comiendo pescado crudo después de que una tormenta averiase su embarcación

Un marinero australiano fue rescatado con vida tras sobrevivir durante más de dos meses a la deriva en aguas del Pacífico a base de alimentarse de pescado crudo y beber agua de lluvia, informan este lunes medios locales.

El superviviente, identificado como Tim Shaddock, de 51 años, fue encontrado la semana pasada en una embarcación averiada, junto a su perra Bella, después de que un barco atunero lo avistara cerca de la costa de México.

"Ha sido un calvario (...) He estado solo en alta mar por mucho tiempo", dijo Shaddock, en un vídeo publicado por el Canal Nine de la televisión australiana, donde aparece muy delgado, con barba tupida canosa y los cabellos largos, pero lúcido al precisar que solo necesita ahora "un descanso y una buena comida".

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82