La nueva estafa que 'arruina vidas': "He perdido 11.000 euros dando 'me gusta' a vídeos de YouTube"

En los últimos años, han proliferado las estafas que se dan tanto por teléfono, como por redes sociales o internet. Y es que hay miles de personas afectadas por alguna de estas estafas que cada vez están más curtidas y son más difíciles de detectar.

Javier O.D., ha contado su experiencia al diario ElEconomista. El joven madrileño es uno de los afectados por una trama delictiva que está realizando un envío masivos de mensajes a través de redes sociales como WhatsApp o Telegram.

Javier trabaja de cocinero en un barrio obrero de Madrid, pero tiene el sueño de ser dueño de un bar. Recibió una donación de 11.000 euros por parte de su madre al producirse el fallecimiento de su padre, por lo que veía su sueño de conseguirlo cada vez más cerca.

El joven atendió a un mensaje que le llegó del sudeste asiático, con la esperanza de reunir una mayor cantidad de dinero. El prefijo que se convirtió en su pesadilla fue el +62 y ya acumula multitud de denuncias de víctimas que aseguran haber sido estafados o extorsionados, después de haber cogido la llamada.

"Me empezaron ofreciendo 40 euros diarios por dar 'likes' a vídeos de Youtube desde una supuesta empresa de marketing digital en Estados Unidos. Busqué el nombre y existía, era real y se dedicaban a eso. Me pareció una gran oportunidad para hacer realidad mi sueño de poder abrir un bar. Se ganaron mi confianza porque me realizaban los pagos enseguida", relataba.

El joven comenzó a ganar dinero sin saber que la red había suplantado la identidad de a empresa, que solo se comunicaba a través de mensajes por el móvil: "Se notaba que muchas veces era Inteligencia Artificial quien contestaba", recuerda.

Entonces le ofrecieron pasar al siguiente nivel para generar más dinero: Si metía dinero, me pagaban una comisión del 30% extra más o menos. Esto se hacía durante tres días. A partir del cuarto día, para poder seguir trabajando con ellos, tenía que hacer un pago aún mayor", comenta.

A partir de este momento comenzaron los problemas: "Me pusieron pegas. Solo tenía 11.000 euros y no llegaba al supuesto tope para retirar mi dinero. Me faltaban 5.000 euros". La supuesta empresa le hizo entonces un préstamo.

Es a raíz de ese préstamo cuando la empresa le ofreció que, para poder recuperar su dinero y pagar el préstamo, tendría que "intentar captara gente para hacer lo mismo que había hecho yo". El joven admite su error de no denunciar e intentar engañar a otros.

"El 15 de marzo, cuando supuestamente me iban a devolver el dinero, se borraron todos los mensajes de la aplicación. Desaparecieron. Yo les he dado hasta una foto de mi DNI y firmé ese contrato. Ahora no sé a quién reclamar", recuerda.

Javier denunció, pero se llevó una gran sorpresa: la policía le recordó que, al haber trabajado para ellos había cometido supuestamente un delito. "Todavía no me ha llegado, pero me han informado de que tengo demandas por estafa por toda España", confiesa.

De la noche a la mañana, Javier tenía 11.000 euros guardados para comenzar con la puesta en marcha de su bar propio a estar enfrentado a decenas de juicios. "Me han arruinado la vida", reconoce confiado en que lograr despertar en algún momento de la pesadilla.