La estafa para robarte el móvil en la calle que se hace viral en TikTok

Este es un fraude que se ha estado perpetrando durante un tiempo en distintas áreas del país con el objetivo de robarte, pero que está comenzando a expandirse a nuevos lugares. A veces parece que desaparece, pero luego resurge con más intensidad en busca de nuevas víctimas.

Si no estás familiarizado con él, podrías terminar siendo engañado y perdiendo tu teléfono. El truco es tan simple como pedirte el móvil para hacer una llamada. Luego hay varias variantes de la técnica, porque cada ladrón tiene su propio estilo.

Si alguien te detiene en la vía pública solicitando tu teléfono para realizar una llamada, argumentando diversas razones como que su coche se ha averiado y necesitan contactar a alguien, o que han extraviado su móvil, no caigas en la trampa y les prestes tu dispositivo, ya que podrían terminar robándotelo. Se valen de la confianza de las personas para sustraer sus teléfonos con pretextos falsos.

A la joven de este vídeo de TikTok que quiere advertirnos del fraude, una mujer la detuvo en la calle diciéndole que su esposo se había ido con su móvil y le mostraba un papel con su número de teléfono pidiéndole usarlo para hacer la llamada.

A primera vista puedes caer en la trampa pensando en ayudar a alguien, pero si lo analizas detenidamente, el argumento es inconsistente. Es muy sospechoso que alguien lleve anotado el móvil de su pareja en un papel cuando se han llevado su móvil, como si ya se hubiera anticipado.

Según la usuaria y otros comentarios, en realidad lo que buscan es robarte tu móvil y tan pronto como se lo entregues, huirán con él. Algunos han afirmado que un familiar suyo ha sido robado de esta manera. No parece que tenga que ser necesariamente un modelo de alto valor, así que si no tienes un teléfono de gama alta o tu teléfono es barato, no te confíes.