El dueño de la cabra que fue violada en la UCM asegura que el animal necesitará atención psicológica

La semana pasada, los programas de actualidad de la televisión en España recibieron una noticia inesperada y preocupante: un trabajador de la limpieza de la Universidad Complutense de Madrid fue detenido tras ser acusado de violar a una cabra que se encontraba en esos momentos en el Hospital Veterinario de la citada universidad.

Fue una alumna la que pilló infraganti al trabajador, quien comunicó lo que había visto a los responsables del centro.

Muchas asociaciones de animales han tomado partido en este caso, denunciando una agresión sexual sin precedentes a una cabra como la que protagoniza esta noticia. El último en hablar ha sido el dueño de la cabra 'Clara' en el programa 'Espejo Público' con el objetivo de explicar cómo se encuentra el animal y cuáles han sido las consecuencias directas e indirectas:

"No me ha dado tiempo, estas cosas se van viendo con el tiempo. Sí que la noto distante y muy atenta a todo, aunque no podría decir si ha cambiado algo en ella", asegura el propietario del santuario Dharma al que pertenece la cabra. Sin embargo, Francisco sí que profundizó en cómo se enteró de lo ocurrido: "se reunieron los responsables y pude hacerles todas las preguntas que quise. Desde la Complutense creo que hicieron lo que debían".

Por el momento, va a denunciar, no a la universidad, sino a a la persona: "es probable que la cabra agredida necesite atención psicológica. nada me asegura que esto no le vaya a cambiar la vida y que le genere un trauma".