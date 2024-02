Díaz Ayuso vuelve a cargar contra Pedro Sánchez: "Me gusta la fruta"

Pedro Sánchez se reunía este miércoles con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en el Palacio Real de Rabat. El mandatario español ha asegurado que las relaciones entre ambos países es la mejor "en décadas".

Al hablar de las implicaciones de un asesor de Ábalos en un cobro de comisiones en contratos durante la pandemia, dice que "cuenta con todo su reprobación" y le extraña la posición del PP "cuando Feijóo se aupó" después de la denuncia de Casado al hermano de Ayuso.

Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada.



Me gusta la fruta. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 21, 2024

Y es que parece que estas declaraciones no gustaban a Isabel Díaz Ayuso que respondía con un tweet al presidente del gobierno. "Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Me gusta la fruta.", decía en su red social.