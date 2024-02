Danna Ponce acaba en el hospital por una grave infección: "Es un aviso"

La influencer Danna Ponce ha decidido parar después de la presión que ha añadido a su día a día el nacimiento de su hijo Máximo. Quiere hacer un cambio radical en su vida porque no puede seguir más así. De esto se ha dado cuenta después de que su cuerpo le diera un aviso radical.

Y es que la exconsursante de Pesadilla en el paraíso atraviesa uno de sus peores momentos, ya que después de tener a su segundo hijo ha seguido manteniendo la agenda igual de ocupada, lo que le ha ocasionado problemas con su pareja, Xavi Cortés.

Tal y como ha relatado en su espacio de Mtmad, la influencer terminó hace unos días en el hospital a causa de una "grave infección". "He petado. Esto es un aviso que da la vida y pensaba que a mí nunca me iba a pasar", señalaba Ponce.

"Necesito un cambio. Me estoy replanteando la vida", ha concluido la influencer, quien habla de una tremenda carga mental que ha acabado por afectar a su salud física. Pese a que no ha compartido su diagnóstico cuando recibió el alta, sus seguidores no han podido evitar preocuparse por su estado de salud.