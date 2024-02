Influencer confiesa haber drogado y abusado de su esposo: "Toca por las malas"

Hace algunos días, la influencer colombiana Dailyn Montañez, más conocida en redes sociales como 'La Tremenda', estuvo como invitada junto con su esposo Jordan Luis en el canal de YouTube de Mariam Obregon, donde tuvieron una charla.

La polémica se inició cuando, en medio de la conversación, la entrevistadora le preguntó a la influencer por una anécdota en particular, a lo que ella respondió confesando que en una ocasión drogó a su pareja para que, de esta forma ella le pudiera hacer una práctica sexual que él nunca quiso.

"Resulta que yo tengo un amigo y yo le dije: "Bebé, lo que pasa es que yo quiero hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que él tiene miedo de que le vaya a gustar?, contó la influencer. En ese momento, el hombre interrumpió el relato y apuntó entre risas: "Ese día me sentí violado. No sé, me sentía raro".

Dailyn siguió afirmando que ella estaba asustada porque su amigo le entregó una sustancia, le dijo que lo pusiera en la bebida de su marido y que esto haría que se durmiera, por lo que podía aprovechar para hacer con él lo que quisiera. "Yo le eché lo que él me dijo y cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba. Yo lo movía, le pegaba y nada", agregó.

Es entonces cuando la influencer aprovechó para quitarle la ropa y cumplir su "fantasía". "Le levanté las piernas y le empecé a depilar la cola. Yo estaba muy emocionada porque en serio quería hacer eso, quería saber que se sentía con eso.", comentó.

"Al otro día yo me levanto a bañar y ahí me doy cuenta. Yo dije: '¿Qué pasó ayer? Me violaron' ", dijo Jordan. Durante la conversación aseguró que, después de un tiempo, perdonó a su pareja. Lejos de aceptar su error, la influencer contestó: "Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas".

La “influencer” que se hace llamar “La Tremenda” (tremenda mierda de persona, será) es una ABUSADORA, que ha drogado, golpeado y violado a su pareja.

Lo cuenta como si fuera chiste abusar de alguien sin su consentimiento. Como si el abuso hacia un hombre fuera un chiste

ASCOOO pic.twitter.com/JkoMTNiMUf — 🍿𝐵𝓁𝓊𝑒𝓍 🎬 (@Bluex_9) February 18, 2024

A pesar de este relato, la entrevista siguió con total normalidad y la pareja habló de temas otros temas privados de su relación sentimental. Sin embargo, la historia se volvió rápidamente viral en las redes sociales donde muchos usuarios condenaron a la influencer.