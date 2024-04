Las 3 decisiones clave que pueden hacerte más feliz: Lecciones de un experto de Harvard

En la búsqueda de la felicidad, a menudo nos encontramos en un laberinto de deseos y expectativas que parecen conducirnos en círculos. Sin embargo, según el profesor de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, autor de "Build the Life You Want" y experto en estudios sobre la felicidad, hay tres decisiones prioritarias que las personas felices activamente priorizan en sus vidas.

Estas decisiones, según Brooks, no solo son cruciales para alcanzar la felicidad, sino que también pueden transformar nuestra percepción de la vida misma.

Elegir el disfrute sobre el placer: Brooks destaca la diferencia entre el placer y el disfrute. Mientras que el placer puede ser momentáneo y efímero, el disfrute es más consciente y duradero, generado a través del esfuerzo personal. El placer puede ser pasivo, como el mareo de una copa de alcohol, mientras que el disfrute implica participación activa, como la satisfacción de compartir una comida con amigos. Conocer el secreto de la satisfacción: La satisfacción surge de la sensación de logro después de enfrentar desafíos y superar obstáculos. Brooks argumenta que el esfuerzo y el sacrificio son fundamentales para apreciar verdaderamente las cosas en la vida. Cuando nos esforzamos por alcanzar nuestras metas, valoramos más profundamente nuestros logros y experiencias. Tener un propósito en la vida: Según Brooks, un propósito vital es esencial para la felicidad. Este propósito puede manifestarse a través de la coherencia, la finalidad y el significado en nuestras vidas.

Por lo tanto, las personas más felices no son aquellas que buscan la felicidad como un objetivo último. Son aquellas otras que adoptan un enfoque activo y consciente para cultivar esta felicidad en su día a día.