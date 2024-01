Beneficios del yoga: tres razones para practicar el deporte de moda

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 1% de la población sufrirá algún problema de salud mental y, en muchos de los casos de forma prolongada en el tiempo.

La situación es tan preocupante que calculan que en el año 2030 será la primera causa de discapacidad en el mundo.

En España, 1 de cada 4 personas tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Y el 6,7% de la población española ya está afectada por dos de los trastornos mentales más comunes: ansiedad y depresión.

A lo largo de los últimos años y, sobre todo, desde el comienzo de la pandemia, el coronavirus ha pasado factura a la salud mental de toda la población.

Por ello, mucha gente intenta tomarse un respiro en su día a día.

Puedes relajarte yéndote a un spa, haciendo tu comida favorita, viendo una película que te guste o practicando yoga o pilates. De esta última es de la que nos ocupamos en este artículo.

¿Cómo mejora el pilates nuestra salud mental? - Aumenta la serotonina: La serotonina es popularmente conocida como la hormona de la felicidad. Además, es la principal agente implicada en muchos trastornos psicológicos, como es el caso de la depresión. - Aumenta los niveles de Gaba: El Gaba es un neurotransmisor de carácter inhibitorio. Explicado de una manera más llana, contribuye a la disminución del estrés y la ansiedad. - Aumenta la dopamina: El pilates activará en nosotros la segregación de dopamina y por tanto, contribuirá a fomentar nuestra ilusión y optimismo.

Sus medidas son de 183 x 61 cm. Tiene un espesor de 6 mm de ancho, lo que la hace ideal para cualquier práctica de yoga.

Es lo suficientemente mullida para las posturas en piso, y al no ser muy gruesa no afecta en las posturas de equilibrio.

No es resbaladiza, tiene una textura agradable al tacto y muy buena adherencia al suelo.

Pesa alrededor 1 kg, lo que la hace muy ligera para transportarla. No trae correa para llevarla, pero tampoco es un gran problema, ya que podemos encontrar correas por 1 euro.

Está fabricada con PVC ecológico lo que la hace sostenible con el medio ambiente. Su precio es acorde con todo lo que ofrece y es accesible.

A los profesores de yoga les encanta este pack. Está compuesto por dos ladrillos de espuma EVA y una cinta de estiramientos de 180 cm de longitud.

Destaca por la ligereza de cada bloque con tan solo 200 gramos de peso que soportan el peso de todo el cuerpo, sin deformarse ni resbalar gracias a su estructura compacta y a su superficie antideslizante.

Con unas medidas estándar de 23 cm de largo, 15 cm de ancho y 7,6 cm de alto, se trata de un complemento perfecto para alargar las posturas, optimizar la fuerza de brazos y piernas y mejorar la flexibilidad y el equilibrio.

La Bodymate está disponible en 4 diferentes medidas: 55 centímetros, 65 centímetros, 75 centímetros y 85 centímetros.

Para saber cual es la medida que se adapta a nosotros tenemos que tener en cuenta la altura.

Este modelo de pelota está fabricada en material de PVC de alta calidad.

Tiene un sistema antideslizante que mejora la práctica deportiva y además le aporta robustez y resistencia ante los reventones. es capaz de soportar hasta los 300 kilogramos de peso.

El material también es no contaminante y respetuoso con la piel para que las personas con piel sensible o atópica no tengan problemas al usarla.

Otro de los usos que se les están dando en los últimos años a estos balones es como sustitutos de las sillas.

En este caso hay que tener que pensar no solo en nuestra altura si no en la de la mesa, habitualmente para este fin es recomendable comprar la fitball de 75 centímetros.

Bodymate incluye una bomba de aire manual para que la pelota puede ser usada según se recibe en casa.

Otra de las ventajas de comprar este modelo es que incluye un libro electrónico con numerosos ejercicios de entrenamiento funcional pensados para mejorar la movilidad, la resistencia, la fuerza y la coordinación.

Una opción líder por aunar dos cualidades de gran importancia como un material más que aceptable por un precio bastante económico dentro de una gama que resulta asequible en general.

En cuanto al tipo específico de material, recurre a una mezcla habitual entre EVA y polipropileno, un polímero termoplástico usado en muy distintos productos.

Una de las características más llamativas de este modelo, principalmente teniendo en cuenta su módico desembolso, es que incorpora doble almohadilla tan exterior como interior compuestas por espuma suave antideslizante.

Como ya hemos adelantado, esto permite, entre otras ventajas, realizar ejercicios más complejos y trabajar músculos muy específicos.

En el capítulo de medidas concretas, el diámetro está en la media (roza los 37 cm) con unas almohadillas internas de 12,5 x 5,3 cm y unas exteriores algo más largas (14,5 cm) e iguales en ancho.

En general, resulta un aro bastante cómodo y lo es también en esta zona acolchada de las almohadillas.

Esta última cualidad adquiere gran relevancia ya que se apoyan partes como la parte interna de la rodilla y estar a gusto es fundamental para llevar a cabo de manera correcta el ejercicio.

Los calcetines antideslizantes para yoga Ozaiic destacan por estar fabricados con algodón orgánico.

Esta característica los hace ultra suaves y perfectos para las pieles más sensibles. Además son transpirables y absorben el sudor.

Su diseño de bailarina destaca por sus tiras elásticas gruesas en el empeine que proporcionan la correcta sujeción del calcetín.

Los dedos quedan cubiertos y juntos pero la elasticidad del algodón orgánico permite que se pueda coger bien el dedo pulgar.

La zona antideslizante de la planta del pie tiene un diseño de puntitos precioso que le aporta una especial elegancia.

Además cumplen perfectamente la función para la que se han diseñado, ayudan a mantener el equilibrio en los ejercicios más complicados.

Estos calcetines vienen con una práctica bolsa que permite guardarlos convenientemente antes y después de su uso.

Aprendiendo a relajarse Los beneficios físicos y emocionales empezarán a ser evidentes cuando lleves varias semanas practicando la relajación con asiduidad. Es conveniente realizarlo a diario para poder conseguir mejores beneficios y efectos permanentes. Después de un tiempo practicando técnicas de relajación se convertirá en una tarea sencilla que conseguiremos realizar en unos instantes.

