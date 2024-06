Por solo 20 euros, los auriculares al estilo AirPod que duran 50 horas de batería

La época de los incómodos auriculares de cable ha terminado. Ahora, los cascos manos libres han llegado para quedarse.

Son prácticos, fáciles de llevar a cualquier rincón y tienen una calidad excelente de audio y micrófono. No obstante, pueden resultar algo incómodos.

Los auriculares Bluetooth diseñados para encajar solos en la oreja, a veces quedan pequeños, otras veces grandes y, muchas veces, hay que recolocarlos todo el rato por miedo a que se caigan.

Por eso, es importante encontrar cascos que estén pensados para la comodidad y tranquilidad del usuario.

Es el caso de este modelo IKT de Amazon, que tiene una altísima puntuación de 4,7 estrellas sobre 5 en la plataforma.

Compatible con todos los teléfonos, hasta iPhone

Los auriculares de la marca IKT tienen muchos aspectos positivos que han ayudado a convencer a miles de usuarios a probarlos y recomendarlos.

Para empezar, su batería de 50 horas permite que solo tengas que cargarlos una vez cada dos o tres semanas, aunque les des mucho uso. Prácticamente, ¡una carga al mes!

Como es habitual en este tipo de cascos, la batería se carga dentro de la propia funda que los recarga en seguida mientras no los estás usando.

No obstante, como novedad, la funda incluye una pequeña luz LED que te permite saber el nivel de batería. Algo que, depende el teléfono, es difícil averiguar.

Por eso, estos auriculares inalámbricos valen hasta para los iPhone. Se conectan por Bluetooth normal y el resto de información y control se hace a través de la funda o los cascos.

Los cómodos auriculares, con forma ergonómica y tres tamaños de almohadillas para que se ajusten mejor a tu oreja, también tiene un sensor táctil para parar la música o bajar y subir el volumen de manera intuitiva.

Además, lo mejor de todo es el espectacular descuento casi al 80% que permite ahorrarte 60 euros en más de 10 colores y comprarlo por menos de 20 euros.

Casi 10.000 valoraciones

La empresa estadounidense IKT asegura tener miles de clientes satisfechos y las reseñas de Amazon parece confirmarlo.

Con casi 10.000 valoraciones solo en este producto, mantiene una alta puntuación, con muchos asegurando que es el momento de aprovechar la oferta para conseguir comodidad y mucha calidad de audio.

"Sorprende que un artículo de este precio tenga este nivel de perfección, sonido nítido, duración de la batería altísimo, ajuste al oído perfecto", comenta Sebastián: "¡Muy práctico! No duden en comprarlo".

"Relación calidad-precio muy muy buena", explica Eva: "Se escuchan genial y les dura muchísimo la batería, y para mí que tengo la oreja muy pequeña no se me caen todo el tiempo como la mayoría de auriculares".

"No voy a decir que se quedan fijos, pero sí que son cómodos de llevar y no hay que estar recolocándolos continuamente. También es verdad que no los he usado para correr, pero para andar son una buena compra", ha añadido.

