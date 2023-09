Todas las reacciones a la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la RFEF

23:12

VÍCTOR FRANCOS, PRESIDENTE DEL CSD

Víctor Francos, presidente del CSD, ha hablado para los micrófonos de carrusel: "Me parece curioso que el propio Rubiales haya sido más severo consigo mismo que el TAD, que no calificaba de muy grave lo que hizo".

A su vez, también ha explicado que: "El Gobierno quiere que se cumplan los cambios estructurales y que se produzcan unas elecciones en la RFEF en tiempo y forma. No he hablado con Rubiales y Pedro Rocha no me ha comunicado nada".