Este es el once de España para medirse a Noruega

Este es el primer once de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto español España se mide a Noruega en el primer partido de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa

España se vuelve a vestir de corto para disputar un partido oficial. No lo hace desde los octavos de final del Mundial, con Luis Enrique en el banquillo. Hoy, la realidad es bien distinta. El asturiano ha dejado de ser el seleccionador nacional y ahora le llega el turno a Luis de la Fuente, que estrena esta noche cargo de forma oficial.

Lo hace en el primer partido de la fase de clasificación de la Eurocopa 2024 y se mide a una Noruega que llega sin Haaland pero que tiene gran peligro con nombres como Odegaard o Sorloth. Así, el nuevo seleccionador de España espera iniciar su andadura con victoria y para ello ha confeccionado un once con algunos cambios respecto a lo que venía siendo habitual en las alineaciones de Luis Enrique.Apostó por modificaciones en la convocatoria y, como no podía ser de otra manera, también las hay en su primer once. Aparecen Kepa, Nacho, Balde, Merino y Aspas como las principales novedades, aunque en el caso del lateral del Barça ya había aparecido con Lucho.Esta es la alineación de España para enfrentarse a Noruega: Kepa Arrizabalaga; Carvajal, Nacho, Laporte, Balde; Rodri, Merino, Gavi; Aspas, Morata y Dani Olmo.