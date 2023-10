De la Fuente: "A Lamine Yamal no hay que ponerle límites"

Asegura que a un talento como el del azulgrana hay que cuidarlo por su juventud pero que tiene un potencial enorme No cree que las últimas polémicas de la RFEF y el tema de Vinicius perjudicaran la candidatura española para el Mundial de 2030

Los últimos líos en la RFEF pudieron poner en peligro la candidatura española para ser uno de los países organizadores del próximo Mundial del 2030. De hecho, en el gobierno apareció cierto nerviosismo, como reconoció el responsable del Consejo Superior de Deportes semanas atrás, con el caso de Luis Rubiales en plena efervescencia.

Hoy, el seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó que no cree que toda la polémica que ha envuelto a la federación estos meses y los insultos a Vinicius en distintos estadios pusieran demasiado en riesgo la candidatura. "Creo que no. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que en diciembre del 2024 se decidan las sedes. Hay que unirnos y pensar solo en fútbol, que nos estamos jugando mucho", dijo.

Y quiso ser contundente. "Y hablando de racismo soy el primero que condena y denuncia todo tipo de comportamiento racista. Pero lo dije hace tiempo, España no es racista ni machista. Que quede claro". añadió.

El técnico de España quiere aislarse del ruido alrededor de la RFEF. "Procuro pensar todavía más el fútbol. Soy un enfermo del fútbol, lo veo todo el día. Mis amigos me dicen que no tengo vida. No soy ajeno a la realidad pero en situaciones que no puedo controlar me inquieta y me ocupo menos. Las noticias no son controlables por mi, las asumo y las aparto si creo que no me pueden afectar", afirmó.

De la Fuente afronta su declaración como testigo del caso Rubiales con normalidad y sin tensión. "Iré el día que tengo citación, responderé las preguntas que me hagan y me iré a mi casa tan feliz".

El papel de Lamine, Ferran, Pedri...y los que no están

Lamine Yamal repite convocatoria con la absoluta. El jugador del Barça está teniendo muchos minutos, y de calidad, bajo las órdenes de Xavi Hernández. Luis de la Fuente, como el técnico azulgrana es partidario de dar rienda suelta al joven talento azulgrana porque ha demostrado sobradamente que está capacitado para jugar en la élite y que seguirá siendo importante.

España - Francia | El golazo de Lamine Yamal | Twitter

"Nosotros siempre miramos que el proceso sea lo más razonable posible. Lo que pasa es que hay futbolistas que tiran la puerta antes que otros. Tiene un potencial y condiciones fantásticos pero su rendimiento va a ser el que va a demandar lo que le podamos ofrecer. Por supuesto tenemos que cuidarlo, es joven. Pero, ¿recordáis cuando Messi o Maradona tenía 16 años? Pues ya lo valoraremos. A estos futbolistas tan buenos no hay que ponerles límites. Hay que dejar que desarrollen todo su potencial. Es lo que intentamos hacer con este jugador aquí y en su club", explicó.

También habló de Pedri, con el que todavía no puede contar al estar lesionado pero al que ya desea ver en la selección. "Pedri puede jugar en cualquier sitio, posición y selección del mundo. Somos unos afortunados de tener un jugador de ese nivel".

No está en la lista Isco, que es uno de los puntales del Betis y que está en un muy alto nivel de forma. El seleccionador defendió su lista y aseguró que hay más jugadores que podrían haber entrado pero que también se han quedado fuera. "Hay muchísimos futbolista españoles muy buenos, no voy a hablar del que no está. Desgraciadamente uno se tiene que quedar fuera. Tengo que tomar la decisión yo y con el análisis que hago decido que estén los que han estado". Y lo mismo sirve para Sergio Ramos.

Ferran Torres celebra uno de sus goles durante el España-Chipre de la Eurocopa 2024 | AFP

Quien si que se espera que tenga más minutos a partir de ahora es Ferran Torres, que en el Barça está en racha goleadora y marca cada 88 minutos. Además, claro está del valor de su polivalencia. "Se lo ha ganado. Cuando vino a la anterior convocatoria se podía haber cuestionado porque no tenía mucha participación en el Barça. Pero tiene tan claro lo que le vamos a pedir que ofrecen prestaciones más altas. A veces igual se sienten más cómodos. Ferran es uno de ellos. Tiene un potencial excepcional y sabe para que lo queremos. Además tengo la posibilidad de usarlo en otras demarcaciones".

Dos partidos cruciales

La selección española podría dejar la clasificación para la Eurocopa de 2024 prácticamente sentenciada si logra vencer a Escocia, líder de grupo, y a Noruega. El entrenador aún recuerda la derrota en Glasgow pero considera que ahora son mejores. "Son dos partidos muy importantes, eso es lo verdaderamente importante. Fue un partido que hemos analizado muchísimo y vimos cosas que eran muy positivas pero no nos dio para estar al nivel competitivo que estamos ahora. Aprendimos la lección pero es verdad que nos encontramos un partido muy duro. Han ganado todos los partidos. Hoy nuestro equipo no es el de marzo ni el de junio, insisto, somos todavía mejores".

Luis de la Fuente reconoció que la base de jugadores que podrían ir a la Eurocopa ya la tienen más o menos decidida. "Es una suerte poder hablar de que tenemos confeccionada una idea y una base. Así se crean los equipos buenos. Mi confianza no es gratuita, se la han ganado ellos con su rendimiento, comportamiento y actitud. No hay solo 23 que lo han logrado, hay otros muchos que irán entrando y saliendo, pero para hacer equipo hay que tener una base", dijo.

Y también defendió el potencial de la Liga española ante las voces, como por ejemplo la de Simeone, que considera que le falta intensidad en los partidos. "Creo que tenemos un nivel y una intensidad en nuestra liga muy alto. De los mejores de Europa y del mundo. Creo que no hemos de envidiar nada y los resultados de esta semana demuestran el nivel altísimo de los clubs españoles. Seguro que se puede mejorar y se va a hacer".