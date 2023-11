De la Fuente: "Cuando los jugadores están con nosotros, solo pensamos en la selección"

El seleccionador español habló sobre la grave lesión que sufrió Gavi ante Georgia "Donde más oportunidades tienen de dosificar a un futbolista es en su club", asegura

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha atendido a los micrófonos del programa 'El Larguero', de la 'Cadena Ser'. Durante la charla, el técnico ha hablado de la grave lesión que sufrió Gavi en el encuentro ante Georgia: "Iba a jugar solo 45 minutos en el segundo partido. Esa era la primera idea. Queríamos que jugaran otros compañeros, pero también tenía una molestias Jesus Navas", explicaba el seleccionador, que tiene claro que "siempre priorizamos la salud del futbolista".

De la Fuente negó que el Barça le hubiera pedido a la Federación que Gavi no jugara el segundo partido: "A mí no me consta. Entiendo que si hubieran llamado, me lo hubieran dicho". En ese sentido, dejó claro que "no interfiero en lo que sucede en el club, cuando están con nosotros solo pensamos en la selección, cuando se marchan a sus clubs, les despido diciéndoles que piensen en sus clubs".

Joao Félix abraza a Gavi. | FCB

Además, a la pregunta de si hay que cuidar a futbolistas jóvenes, poniendo de ejemplo a Pedri, comentó que "donde más oportunidades tienen de dosificar a un futbolista es en su club. Aquí hay un calendario que se firma y no vale quejarse en marzo o en noviembre. Si hay que cambiar el calendario, que se cambie, pero luego no vale. Todos nos estamos jugando algo".

De la Fuente insistió en la idea de que "todos los jugadores querían jugar el segundo partido y Gavi especialmente porque es un portento, un superdotado". Sobre si se lesionó en la primera entrada o solo, comentó que "él mismo en el vestuario nos dice que en la primera entrada no fue. Los médicos nos dijeron que está estable, que no hay inestabilidad en la rodilla y le permitía seguir jugando. Si hubiéramos visto algo, una lesión evidente, no estaba ni un segundo más. Tenemos a nuestros doctores, que están acreditadísimos".

Luis de la Fuente, en rueda de prensa | AFP

Además, cree que "en España no hay partidos de trámite. El que dice que era un partido de tramite, no es así. Aunque fuera amistoso, con España siempre tienen que estar los mejores jugadores".

De la Fuente añadió que ha hablado con Gavi: "Estaba más animado. Hable dos días después, ya en Barcelona. Y bueno, casi casi me animaba él a mí. Le he visto muy fuerte y con mucha energía, va a ir todo muy bien. Se va a recuperar muy bien con esa actitud".